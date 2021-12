Tim van Dijke maakt per 1 januari profdebuut bij Jumbo-Visma

In navolging van zijn tweelingbroer Mick, zal ook Tim van Dijke komend jaar zijn profdebuut maken bij Jumbo-Visma. De 21-jarige Zeeuw is de regerend Nederlands kampioen bij de beloften en in de Kroatische CRO Race boekte hij dit najaar ook al zijn eerste profzege. Door Van Dijke’s snelle ontwikkeling en het vertrek van Dylan Groenewegen, maakt hij een jaar eerder dan voorzien de overstap naar de WorldTour-ploeg van het Nederlandse team. Met zijn promotie is de Jumbo-Visma compleet.

“Ik was natuurlijk al trots en blij dat ik in 2023 en 2024 deel zou uitmaken van de World Tour-ploeg, maar het is mooi dat ik nu een jaar eerder al overstap”, lacht Van Dijke. “Ik verwacht dat ik een hele hoop nieuwe ervaringen ga opdoen waar ik veel van ga leren. Afgelopen seizoen was er al één met goede leermomenten en dat gaat aankomend jaar niet anders zijn. Op sommige momenten zal ik het natuurlijk zwaar krijgen, maar dat bevordert mijn ontwikkeling. Het voelt goed om er weer een schepje bovenop te doen. Daarnaast is het leuk dat mijn broer Mick en ik nu min of meer tegelijk overstappen naar de World Tour-formatie.” Mick van Dijke werd begin september al vroegtijdig overgeheveld.

Merijn Zeeman is trots dat Tim van Dijke al het vijfde product van de opleidingsploeg is, na Gijs Leemreize, Olav Kooij, Mick van Dijke en Michel Heßmann. “Bij Team Jumbo-Visma is er geen harde grens tussen het World Tour-team en de opleidingsploeg. We kiezen per persoon een programma dat het beste bij de renner past. Tim ontwikkelt zich razendsnel. Daarom denken wij dat hij een uitdagend programma nodig heeft, waarbij wedstrijden van de WorldTour-ploeg worden afgewisseld met die van het Development Team. Aankomend jaar wordt Tim nog begeleid vanuit de opleidingsploeg, maar gaat hij ook zijn eerste stappen zetten in de WorldTour.”

Jumbo-Visma 2022

Wout van Aert

Edoardo Affini

Tiesj Benoot

Koen Bouwman

David Dekker

Rohan Dennis

Mick van Dijke

Tim van Dijke

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Robert Gesink

Chris Harper

Michel Heßmann

Lennard Hofstede

Olav Kooij

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Christophe Laporte

Gijs Leemreize

Sam Oomen

Primož Roglič

Timo Roosen

Mike Teunissen

Milan Vader

Tosh Van der Sande

Nathan Van Hooydonck

Jonas Vingegaard

Jumbo-Visma Development 2022

Darren van Bekkum

Loe van Belle

Lars Boven

Owen Geleijn

Tijmen Graat

Per Strand Hagenes

Jesse Kramer

Rick Pluimers

Archie Ryan

Colby Simmons

Johannes Staune-Mittet

Axandre Van Petegem