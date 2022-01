Remco Evenepoel: “De belangrijkste les van 2021? Dat niet alles vanzelf gaat”

Interview

Quick-Step-Alpha Vinyl, zo heet de ploeg van Patrick Lefevere officieel sinds 1 januari, hield vandaag (maandag) een persdag in het Spaanse Calpe. Uiteraard was Remco Evenepoel er de drukst gesolliciteerde renner. Het Belgische talent begint aan 2022 met een propere lei. Fysiek en mentaal loopt alles perfect, zegt hij. En hij gaat straks met Wout van Aert koffie drinken.

55 minuten. Dat was de tijd die in het Suitopia Hotel in Calpe per renner was uitgetrokken om alle aanwezige media te woord te staan. Voor sommigen zat de klus er na tien minuten al op. Evenepoel daarentegen moest overuren kloppen. Toegegeven, hij deed het met de glimlach.

De Nederlandstalige geschreven pers kwam als eerste aan de beurt. Evenepoel begon met een korte terugblik op 2021. “Mijn uiteindelijke balans? Met acht overwinningen vielen de resultaten mee, al had ik misschien iets meer kunnen doen in de grotere koersen. Maar dat zat er pas op het einde van het seizoen in.”

“In de Giro reed ik een goede eerste tien dagen, maar dan kwam de verwachte terugval. We wisten vooraf niet wanneer die zou komen. Hij kwam net op de zwaarste dag, met het slechtste weer, net voor de rustdag. Mijn lichaam was die dag op. Op de rustdag zelf raakte ik de fiets niet aan, waarna het weer wat beter ging. Maar toen kwam die val. Anders had ik de Giro misschien kunnen uitrijden en João Almeida nog helpen.”

“Mentaal was ik in Lombardije niet in staat een rol van betekenis te spelen”

“Na die Ronde van Italië is het in stijgende lijn blijven gaan, weliswaar met dat dal op de Olympische Spelen. En die had ik niet zien aankomen. Vermoedelijk heb ik iets te vroeg te hard gewerkt, had ik die intensiteit op training beter twee weken later gelegd. Achteraf is het makkelijk praten. Pas in augustus ging alles weer zoals verhoopt en volgden ook resultaten.”

De Ronde van Lombardije was nog een afknapper, zegt hij. “Ik was er fysiek, maar vooral mentaal niet in staat om een rol van betekenis te spelen. Terug naar de plek des onheils. Met uitgerekend een start aan de andere kant van de berg waar ik twaalf maanden eerder zo zwaar gevallen was. Mentaal een zware beproeving.”

Dat hij veel geleerd heeft, vertelt Evenepoel. “Vooral in de ontwikkeling van mezelf. Wat de belangrijkste lessen zijn? Dat niet alles vanzelf gaat. En dat je honderd procent voorbereid moet zijn op een grote ronde. Vijf weken training volstaan niet. Niet dat we dat niet verwacht hadden, maar toch. Als je na tien dagen tweede staat in het klassement… En tot slot: dat er meer moeilijke dan goede momenten zijn in een carrière. Voor die bewuste val in 2020 liep alles perfect. Daarna niet meer. Dat was nieuw.”

Definitief verlost van heupblessure

Na het seizoen ging de riem eraf. “Ik heb een maand niéts gedaan. Ik heb mijn lichaam de tijd gegeven te resetten. Dat was geleden van de eerste lockdown. Ik ben op reis geweest, opgestaan wanneer ik wil, geen zorgen gehad. Het heeft me goed gedaan. En de honger weer aangewakkerd. Na die maand had ik stilaan weer nood aan die structuur.”

Van zijn heupblessure is hij intussen helemaal verlost. “Er is zeker niets wat het presteren nog zou kunnen belemmeren. Na een dag of tien training moet alles wel een keer goed losgemaakt worden, maar eigenlijk is dat meer door die val in de Giro – waar Nieve op mij inreed – dan door die heupblessure. Er is ook wat gesleuteld aan mijn fietspositie, om alles wat comfortabeler te maken. Dat is twee, drie weken geleden. Ook dat gaat nu goed.”

Evenepoel hoopt dat 2022 opnieuw een ‘normaal’ jaar wordt. Zijn programma ligt zo goed als vast, met focus op de Tirreno, Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers in het voorjaar en de Vuelta in het najaar. “Voor de Tour de France is het nog te vroeg. Ik heb in de Giro onvoldoende ervaring kunnen opdoen. Misschien in 2023. Misschien… De Giro kon dit jaar niet omdat ik echt de Ardennenklassiekers een keer wil doen. Samen met Julian (Alaphilippe, red).”

Complementair met Alaphilippe

Dat hij en Alaphilippe complementair zijn, zegt hij. “We hebben al bewezen dat we samen kunnen koersen. Kijk naar de Druivenkoers in Overijse. Ik in de aanval, hij met overschot daarachter. Dat kan ook zo in Luik-Bastenaken-Luik. En ik ben niet te beroerd om in de Waalse Pijl aan de voet van de Muur van Hoei vol aan te trekken voor hem, waarna hij zijn laatste cartouche kan afschieten. We zijn verschillende types, maar complementair. En we begrijpen elkaar.”

Ambities voor de Vuelta spreekt Evenepoel nog niet echt uit. “Ik ken de samenstelling van onze ploeg nog niet, maar sowieso wordt dat geen honderd procent klassementsploeg. Er zullen teams aan de start staan die sterker zijn in het gebergte. Maar zowel de ploegen- als individuele tijdrit zijn mooie kansen om vooruit te denken. Daartegenover staat dat het drie zware en lange weken worden. Lastig, warm. Ik heb gezien hoe daar vorig jaar gekoerst is…”

Het vertrek van João Almeida ziet hij als een verlies. “Als je zijn resultaten bekijkt… Hij reed al twee keer top tien in de Giro. Die is moeilijk te vervangen. Toch heeft Patrick (Lefevere, red) zijn best gedaan. Hij heeft een paar goede jonge gasten binnengehaald, waaronder een paar goede vrienden van mij zoals Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Je hoort mij daarover niet klagen. Maar de ploeg is wel jong. We moeten geduld hebben, want het wordt een proces van een langere periode. Maar dat gaat goed komen.”

Op de koffie met Wout

Tot slot werd Evenepoel nog een keertje gepolst naar zijn relatie met Wout van Aert. “Ook dat komt in orde”, belooft hij. “Ik heb Wout een berichtje gestuurd rond Nieuwjaar. En hem gezegd dat we dit moeten oplossen, want dit jaar is er een WK op een gelijkaardig parcours. Hij zal weer favoriet zijn. En er kan opnieuw aanvallend gekoerst worden. We zijn landgenoten en het is goed dat we met elkaar door dezelfde deur kunnen.”

Dat heel dat gedoe rond het WK wat opgeblazen is, vindt hij. “We zijn geen vijanden! Het is allemaal wat uit de hand gelopen, maar er is nooit ruzie geweest. Na de stages gaan we heel snel samenzitten. Eventueel met bondscoach Vanthourenhout erbij, want dat is een belangrijke schakel.”