Rapportcijfers 2021: Lotto Soudal

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlits de WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De volgende in de rij is het Belgische Lotto Soudal.

In de rubriek Rapportcijfers 2021 geven we alle WorldTour-ploegen, de Belgische ProTeams en de Nederlandse Continental-teams rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van beneden naar boven af, gevolgd door de ProTeams en op onze Continental-feed sluiten we af met de Nederlandse ploegen. Ieder team beoordelen we op interpretatie. Dat wil zeggen: een zesde plaats in het eindklassement van de Tour de France is voor de ene ploeg een daverend succes en voor de ander een fikse teleurstelling. We beoordelen teams op basis van de klassiekers, de grote rondes en de overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij aangevuld met in het najaar Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.

Doelen 2021

Net als bij Team DSM lag de focus voor Lotto Soudal het afgelopen jaar vooral op de voorjaarsklassiekers. Met Philippe Gilbert, John Degenkolb en Tim Wellens hadden ze daar op voorhand drie serieuze kleppers voor. In de grote rondes moest de ploeg vooral opzoek naar sprintzeges met Caleb Ewan – die zich ten doel had gesteld om in elk van de drie Grand Tours een ritzege te boeken – en ritten kapen met rasaanvaller Thomas De Gendt en klimtalent Harm Vanhoucke. The Pocket Rocket moest ook voor de nodige zeges zorgen.

Klassiekers: 6

Voor een ploeg die vol inzette op de voorjaarsklassiekers, was het best wel mager. Zeker omdat John Degenkolb, Philippe Gilbert en Tim Wellens niet thuisgaven. Een vijfde plek in Omloop Het Nieuwsblad (Gilbert) was slechts een kleine pleister op de wonden.

Maar om een onvoldoende te geven is niet fair richting Caleb Ewan en Florian Vermeersch, die met tweede plekken in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix voor de ploeg toch het podium haalden in een monument. We mogen ook de vijfde en tiende plek in respectievelijk Dwars Door Vlaanderen en de Amstel Gold Race niet vergeten, op naam van Tosh Van der Sande.

Grote rondes: 4

De grote rondes verliepen uiterst teleurstellend voor Lotto Soudal. In de klassementen speelden ze geen enkele rol, al hebben ze op dit moment daar ook niet de renners voor én was dat ook geen ambitie. Maar ook als vrijbuiters lukte het amper om een stempel te drukken, terwijl Wellens dat in de Vuelta van 2020 nog wel goed lukte. Ewan won weliswaar twee ritten in de Giro d’Italia, maar het was zijn doel om in alle grote rondes eentje te winnen.

Door een vroege val in de Tour (waardoor hij ook de Vuelta moest missen) kwam dat er niet van. Maar desondanks is Ewan het aan zijn stand verplicht – als beste sprinter ter wereld – om meer te winnen in de grote rondes. Er werd meer verwacht. Daarom ruim onvoldoende.

Overige wedstrijden: 7

Ondanks dat de grote rondes niet brachten wat John Lelangue en co ervan verwacht hadden, haalde Lotto Soudal in de overige wedstrijden wel een behoorlijk niveau. In totaal werd twaalf keer gewonnen. Buiten de twee Giro-ritzeges, waren dat nog eens zes overwinningen op WorldTour-niveau. Ewan won zowel een rit in de UAE Tour als de Benelux Tour, met daarnaast nog twee ritzeges in de Baloise Belgium Tour (een 2.Pro-koers).

Wat wel opvalt is dat verschillende renners aan de WorldTour-zeges hun steentje hebben bijgedragen. Zo wonnen De Gendt en Andreas Kron ritten in de Ronde van Catalonië. Brent Van Moer was dan weer de sterkste in de eerste rit van het Critérium du Dauphiné, terwijl Kron ook nog een etappe in de Ronde van Zwitserland won. Wellens zette met rit- en eindzege in de Ster van Bessèges de zegeteller uiteindelijk dus op twaalf.

Daar komen korte eindklasseringen bij in Tirreno-Adriatico (zevende), Ronde van Polen (zesde) en de Benelux Tour (vierde). Allemaal op naam van Wellens. Harm Vanhoucke werd ook nog tweede in de Tour de l’Ain. Degenkolb werd daarnaast nog tweede in Eschborn-Frankfurt, Van der Sande derde in de GP de Wallonie en Brussels Cycling Classic en ook nog tweede in de Primus Classic.

Eindcijfer: 5,7

Na drie onderdelen komt het gemiddelde van Lotto Soudal uit op een krappe voldoende. De Belgische formatie zal vooral meer verwacht hebben van Caleb Ewan. Hoewel de kleine Australiër in 2021 zes keer wist te winnen (met een sleutelbeenbreuk in de Tour in acht genomen), is dat te weinig voor de topsprinter die hij is.

Er zijn collega’s die veel beter doen. Daarnaast zullen ook de prestaties van Gilbert en Degenkolb in de voorjaarsklassiekers het managementteam niet tevreden hebben gestemd. In de grote rondes ontbraken vooral de uitschieters, en net die flitsen hadden het cijfer wat meer omhoog kunnen schroeven.