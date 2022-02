Caleb Ewan: “Rüdiger Selig is de schakel die we nodig hadden”

Interview

Caleb Ewan was na zijn overwinning in de openingsetappe van de Saudi Tour vooral blij dat zijn vernieuwde sprinttrein al zo goed op de rails stond. Met Jarrad Drizners en Rüdiger Selig als de nieuwe namen in de ploeg rondde de Pocket Rocket het voorbereidende werk perfect af.

Ewan maakt in de Saudi Tour zijn eerste kilometers sinds de WK-wegrit in Vlaanderen van voorbije maand september. Dat hij meteen kon winnen, stelde de 27-jarige Australische sprinter tevreden. “Na zo’n lange tijd zonder koersen weet je nooit precies hoe je ervoor staat als je weer begint. Het is een goed gevoel om te weten dat ik nog steeds competitief ben. Ik voelde me goed en ben zeer blij met hoe de ploeg draaide, dus heel positief allemaal.”

De Australiër is niet de eerste renner van Lotto Soudal die dit seizoen op het hoogste schavotje mocht plaatsnemen. De ploeg is in de winning mood, nadat Tim Wellens en Arnaud De Lie al succesvol waren in de Mallorca Challenge. “Iedereen voelt de druk om te presteren. Het zijn niet zomaar drie overwinningen, maar drie met drie verschillende renners. Het is een geweldig begin van het seizoen voor de ploeg.”

Het is de bedoeling dat de beloftevolle Australiër Jarrad Drizners, die deze winter de stap maakte vanaf Hagens Berman Axeon, en de ervaren Duitse gangmaker Rüdiger Selig, overgekomen van BORA-hansgrohe, voor het grootste deel hetzelfde programma gaan rijden als Ewan. “Koersen zijn natuurlijk verschillend en de zwaardere wedstrijden zijn misschien te lastig voor Rüdiger, maar voor het grootste deel van de koersen wil ik deze groep bij elkaar hebben.”

Ontbrekende schakel

Ewan merkt dat zijn sprinttrein deze winter sterker is geworden. “We hadden al wel twee sterke jongens met Roger (Kluge, red.) en Jasper (De Buyst), maar het voelde soms wel een beetje alsof we een man tekort kwamen. Rüdiger is tussen Jasper en Roger in gekomen en is misschien de schakel die we nog nodig hadden. Ze hebben me echt perfect afgeleverd vandaag, dus daar ben ik heel blij mee.”

Zijn laatste man De Buyst wist zelfs ook nog kort te eindigen. De 28-jarige Belg kwam als vierde over de aankomststreep. Ewan: “Bij een echt goede lead-out kan de laatste man vaak ook nog op een goede positie uitkomen. Ik zei tegen Jasper dat ik hier op honderd meter wilde sprinten. Het zorgt voor hem voor extra druk om mij zo dicht bij de finish af te zetten, dus hij heeft het geweldig gedaan.”

Dat het met de sfeer in de ploeg wel goed zit, blijkt uit een weddenschap dat Ewan met zijn jonge ploegmaat Maxim Van Gils is aangegaan. “Hij houdt van sneakers, net als ik. Dus ik heb beloofd dat als hij de top-3 in het klassement haalt, ik ik een paar voor hem koop.”