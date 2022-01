John Lelangue: “Heb vertrouwen dat we onze WorldTourlicentie niet verliezen”

Interview

Lotto Soudal-CEO John Lelangue sprak deze middag in Spanje met de media. Zijn team bengelt onderin de UCI-ranking en moet vrezen voor haar statuut als WorldTourteam in 2023. Lelangue maakt zich absoluut geen zorgen. Niet over dat statuut, evenmin over het vinden van een naamsponsor die Soudal moet vervangen.

Immer positief ingesteld. Zo kennen we John Lelangue. Dat straalt de 51-jarige teammanager ook uit. Zelfs over de resultaten van 2021 hoor je hem niet klagen. “Oké, vorig jaar was een pechjaar”, zegt hij. “Toch zag ik ook positieve signalen. De jongeren ontplooien zich. Vermeersch en Van Moer zijn mooie voorbeelden.”

“Met Caleb Ewan in Milaan-San en Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix haalden we twee podiumplaatsen in monumenten. En we pakten twaalf overwinningen, waarvan acht in de WorldTour. Verder heb ik genoten van onze aanvallende koersstijl. Maar daarmee pak je geen UCI-punten. Dat systeem is niet in het voordeel van onze manier van koersen. Dat is echter ons DNA. Ik wil dat niet veranderen.”

Punten pakken

Het gerucht deed even de ronde dat Lotto Soudal zijn sprinter en kopman Caleb Ewan dit jaar meer wilde uitspelen in kleinere wedstrijden, om zo meer – broodnodige – punten te pakken en een eventuele degradatie te vermijden. Het team verkeert immers in acuut gevaar. Eind 2022 wordt immers een ranking van de voorbije drie jaar opgemaakt en alleen de beste achttien teams behouden hun WorldTourstatuut.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we bij die beste achttien eindigen. Zonder Caleb zijn programma aan te passen”, zegt Lelangue. “Hij voegt alleen Gent-Wevelgem en De Panne toe in vergelijking met vorig jaar. Dat zijn geen kleinere wedstrijden. Maar we gaan onze punten pakken. Caleb zijn sprinttrein is versterkt. Onze jongeren komen opzetten. Ik verwacht ook wel wat van Arnaud De Lie. Victor (Campenaerts, red) is er ook bijgekomen. We gaan aanvallend blijven koersen. Zonder te veel te focussen op die punten. Dat komt vanzelf wel.”

Zoektocht naar nieuwe sponsor

Ook wat betreft de zoektocht naar een nieuwe tweede naamsponsor verloopt volgens Lelangue zonder enige vorm van stress. “Dat we vroeg hebben geweten dat Soudal vertrekt, geeft ons daarin een voordeel. Dat zorgt zowel voor ons als voor eventuele partners opportuniteiten. Er zijn intussen verschillende contacten en die zijn positief. Een pak bedrijven wil zich identificiëren met ons team en heeft dezelfde waarden. Onze ploeg is sexy genoeg. Bovendien hebben we met de Nationale Loterij een stabiele hoofdsponsor, met een lange historie in het wielrennen. Maar als je vraagt of er al een handtekening gezet is? Nee, op vandaag nog niet. We hebben nog tijd.”

Lelangue had het ook nog over Philippe Gilbert, die eind dit jaar afscheid neemt. Hij ziet een dubbele rol weggelegd voor zijn boegbeeld. “Hij zal nog resultaten neerzetten, daar moet je niet aan twijfelen. Maar daarnaast is hij voor de ploeg belangrijk als mentor. Een geboren leider. Als hij spreekt, luistert iedereen. Hij laat de ploeg groeien. Of hij nog de Tour gaat rijden? Hij maakt in elk geval uit van de voorselectie van tien, maar Phil zal die plek niet opeisen als hij conditioneel niet in orde is. Zo fair is hij.”