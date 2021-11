Kopposities in de Wereldbeker onveranderd, Brand leidt nu in de Superprestige

Overzicht

Met de veldritten van Merksplas op zaterdag en Koksijde (zondag) zijn er afgelopen weekend weer de nodige verschuivingen geweest in de strijd om de Superprestige en de Wereldbeker. WielerFlits zet de standen van de grootste crossklassementen onder elkaar!

Wereldbeker

Eli Iserbyt breidde zijn grote voorsprong in de strijd om de Wereldbeker weer een stukje verder uit met zijn overwinning in de Duinencross van Koksijde. Toon Aerts kwam als derde over de finish en wipte daarmee over Lars van der Haar en Quinten Hermans van de vierde naar de tweede plaats. Michael Vanthourenhout moest door een verkoudheid Koksijde aan zich voorbij laten gaan, maar bleef desondanks vijfde in het klassement.

Bij de vrouwen bleef Lucinda Brand aan de leiding in het wereldbekerklassement, maar ze zag wel Denise Betsema na haar tweede plaats inlopen. Annemarie Worst maakte dankzij haar zege in de Duinencross een reuzensprong van de tiende naar de vijfde plek. Blanka Kata Vas laste een pauze in en was niet van de partij in Koksijde: de Hongaarse bleef desondanks vierde in het klassement. Marianne Vos, die pas in Val di Sole terugkeert in het veld, zakte naar de tiende plek.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.

Verreden crossen:

10/10 – Waterloo – Eli Iserbyt en Marianne Vos

13/10 – Fayetteville – Quinten Hermans en Lucinda Brand

17/10 – Iowa City – Eli Iserbyt en Marianne Vos

24/10 – Zonhoven – Toon Aerts en Denise Betsema

31/10 – Overijse – Eli Iserbyt en Kata Blanka Vas

14/11 – Tabor – Lars van der Haar en Lucinda Brand

21/11 – Koksijde – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

Tussenstand (mannen)

1. Eli Iserbyt – 245 punten

2. Toon Aerts – 176 punten

3. Lars van der Haar – 175 punten

4. Quinten Hermans – 175 punten

5. Michael Vanthourenhout – 151 punten

6. Corné van Kessel – 108 punten

7. Daan Soete – 108 punten

8. Toon Vandebosch – 98 punten

9. Vincent Baestaens – 96 punten

10. Laurens Sweeck – 94 punten

Tussenstand (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 212 punten

2. Denise Betsema – 198 punten

3. Puck Pieterse – 161 punten

4. Blanka Kata Vas – 125 punten

5. Annemarie Worst – 124 punten

6. Shirin van Anrooij – 122 punten

7. Yara Kastelijn – 113 punten

8. Fem van Empel – 111 punten

9. Clara Honsinger – 105 punten

10. Marianne Vos – 102 punten

Nog te rijden:

28/11 – Besançon

05/12 – Antwerpen

12/12 – Val di Sole

18/12 – Rucphen

19/12 – Namen

26/12 – Dendermonde

02/01 – Hulst

16/01 – Flamanville

23/01 – Hoogerheide

Superprestige

Eli Iserbyt keerde met de maximale opbrengst terug van afgelopen weekend. Niet alleen won de 24-jarige veldrijder in Koksijde, maar een dag eerder greep hij al de winst in Merksplas waarmee hij zijn voorsprong in de Superprestige oprekte naar drie punten. Quinten Hermans wisselde na zijn tweede plaats in Merksplas van stuivertje met Toon Aerts en is nu tweede. Corné van Kessel en Dieter Sweeck drongen dankzij hun zesde en zevende plaats de top-10 binnen.

Bij de vrouwen heeft de Superprestige een nieuwe koploopster, die luistert naar de naam Lucinda Brand. De wereld- en Europees kampioene was een klasse apart in Merksplas en ging daardoor Denise Betsema voorbij in het klassement. De verschillen tussen Brand, Betsema en nummer drie Annemarie Worst zijn echter minimaal. In de top-5 wisselden ook Yara Kastelijn en Inge van der Heijden van plek. De Superprestige gaat volgende week zaterdag verder in Boom.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

03/10 – Gieten – Toon Aerts en Lucinda Brand

23/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Denise Betsema

11/11 – Niel – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

20/11 – Merksplas – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

Tussenstand (mannen)

1. Eli Iserbyt – 58 punten

2. Quinten Hermans – 55 punten

3. Toon Aerts – 54 punten

4. Lars van der Haar – 46 punten

5. Laurens Sweeck – 45 punten

6. Toon Vandebosch – 34 punten

7. Jens Adams – 26 punten

8. Niels Vandeputte – 20 punten

9. Diether Sweeck – 17 punten

10. Corné van Kessel – 16 punten

Tussenstand (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 56 punten

2. Denise Betsema – 55 punten

3. Annemarie Worst – 55 punten

4. Yara Kastelijn – 41 punten

5. Inge van der Heijden – 39 punten

6. Aniek van Alphen – 35 punten

7. Manon Bakker – 31 punten

8. Marion Norbert Riberolle – 28 punten

9. Sanne Cant – 24 punten

10. Ceylin del Carmen Alvarado – 22 punten

Nog te rijden:

04/12 – Boom

27/12 – Heusden-Zolder

29/12 – Diegem

12/02 – Gavere

X²O Badkamers Trofee

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Clara Honsinger

Tussenstand (mannen)

1. Eli Iserbyt – 1u02m27s

2. Toon Aerts – op 29s

3. Lars van der Haar – op 1m33s

4. Corné van Kessel – op 2m56s

5. Toon Vandebosch – op 2m57s

6. Tom Meeusen – op 3m14s

7. Lander Loockx – op 3m19s

8. Michael Vanthourenhout – op 3m30s

9. Jens Adams – op 3m51s

10. Thijs Aerts – op 4m14s

Tussenstand (vrouwen)

1. Clara Honsinger – 50m57s

2. Denise Betsema – op 7s

3. Blanka Kata Vas – op 45s

4. Yara Kastelijn – op 1m47s

5. Lucinda Brand – op 2m11s

6. Ceylin del Carmen Alvarado – op 2m22s

7. Annemarie Worst – op 3m11s

8. Fem van Empel – op 3m29s

9. Hélene Clauzel – op 3m57s

10. Perrine Clauzel – op 5m04s

Nog te rijden:

27/11 – Kortrijk

30/12 – Loenhout

01/01 – Baal

05/01 – Herentals

22/01 – Hamme

06/02 – Lille

13/02 – Brussel