Eli Iserbyt klopt Lars van der Haar in Wereldbeker Iowa City

Eli Iserbyt heeft in het Amerikaanse Iowa City de derde manche van de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. De West-Vlaming klopte in een boeiend duel een verbazend sterke Lars van der Haar. Michael Vanthourenhout finishte op drie. Iserbyt blijft uiteraard leider in de Wereldbeker.

Quinten Hermans nam de beste start op het lastige, maar kurkdroge parcours in The Johnson County Fairgrounds. Hermans’ ploegmaat Corné van Kessel, Ryan Kamp, Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Kevin Kuhn en Niels Vandeputte schoven vlot mee. Wereldbekerleider Eli Iserbyt en zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout bekeken het in de openingsfase vanop de tweede rij.

Al hoefde een mindere start op dit zware parcours niet meteen een probleem te zijn. Dat bewees Vanthourenhout door bij de eerste passage in de aankomstzone door te schuiven naar de kop van de koers. Een paar honderden meter later deed Iserbyt hetzelfde. Alleen Toon Aerts vond niet meteen het juiste ritme.

Kopgroep van zeven

Lars van der Haar zorgde in die tweede ronde voor een eerste kleine afscheiding door een versnelling op Mount Krumpit, de zwaarste helling in Iowa. Vanthourenhout, Hermans, Kamp, Iserbyt waren alert. Jens Adams en Toon Aerts knokten om de aansluiting te bewerkstelligen, iets waar ze in de derde van tien ronden ook in slaagden. We kregen een kopgroep van zeven.

Maar Hermans vond het niet snel genoeg gaan en verdapperde opnieuw. Een forse versnelling, waar in eerste instantie alleen Eli Iserbyt een antwoord op had. Van der Haar en Vanthourenhout bogen, maar kraakten niet. Aerts, Adams en Kamp daarenegen werden letterlijk ter plaatse gelaten. De daaropvolgende rondes bleef het leiderskwartet, ondanks het hoge tempo, netjes bijeen.

Achter de vier bundelden Aerts en Adams de krachten en dat loonde in de vijfde ronde. Opnieuw zes leiders, maar dat vond vooral Iserbyt een iets te grote groep. Op de zesde keer Mount Krumpit perste de vinnige West-Vlaming alles uit zijn tengere lijf en ranselde de kopgroep uiteen. Alleen Hermans beschikte over de benen en schoof mee. Al viel het – gelukkig voor de anderen – weer stil. Adams haakte definitief af.

Val Hermans

De volgende prik kwam zowaar van Lars van der Haar en die kostte ook Toon Aerts de kop. En net op dat moment verslikte Quinten Hermans zich in de balkenpassage. Een oponthoud die de winnaar van Fayetteville niet meer kon herstellen. Zo bleven vooraan alleen Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout over.

En toen was het opnieuw de beurt aan Iserbyt. Vanthourenhout haakte af. Van der Haar weerde zich als een duvel in een wijwatervat, maar ook hij zag Iserbyt meter per meter van zich wegrijden. Van drie seconden naar vijf, van vijf naar zeven. Meer gaf de Nederlander niet toe, maar een terugkeer zat er niet meer in. Hij werd wel fraai tweede. Michael Vanthourenhout klopte Toon Aerts in de strijd voor de laatste podiumplaats.

Uitslag Iowa City Wereldbeker:

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar op 11″

3. Michael Vanthourenhout op 31″

4. Toon Aerts op 42″

5. Quinten Hermans op 53″

6. Jens Adams op 1’01”

7. Daan Soete 1’18”

8. Ryan Kamp op 1’39”

9. Anton Ferdinande op 1’51”

10. Vincent Baestaens op 1’52”