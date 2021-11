Clara Honsinger verslaat Denise Betsema in zware Koppenbergcross

Clara Honsinger heeft maandag de Koppenbergcross 2021 gewonnen. De 24-jarige Amerikaanse kampioene maakte het verschil telkens op de Koppenberg en wist na een spannend duel met Denise Betsema de overwinning te grijpen in Oudenaarde. Kata Blanka Vas eindigde als derde.

De beste start op de modderige Koppenberg was voor Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Denise Betsema. Daarachter waren het Overijse-winnares Kata Blanka Vas, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado die in de achtervolging moesten. Maar nog in de eerste ronde werd de cross op zijn kop gezet. Betsema nam de kop en alleen een sterke Clara Honsinger, Kastelijn en Vas bleven binnen de tien seconden.

Het was ploeteren voor de rensters en door de regenval van de voorbije dagen was het ook erg glad. Onder meer Honsinger gleed daardoor even onderuit, maar de Amerikaanse bleef in het spoor van Betsema. Voor Brand, Alvarado en Worst was het een moeizame cross. Zij konden de aansluiting met het kwartet aan kop niet maken. Vooraan was het Honsinger die op bij het ingaan van de derde ronde wist weg te rijden van Betsema. Dat deed ze met een indrukwekkende klim van de Koppenberg.

Op de technische stroken maakte Betsema haar achterstand echter weer goed, waardoor de openingsmanche van de X2O Trofee een echte tweestrijd kreeg. Bij het ingaan van de slotronde sloeg Honsinger andermaal een gat met Betsema. Niet ver daarachter had Vas zich genesteld op de derde plaats. Het verschil tussen de Amerikaanse en de Texelse bleef in de slotronde schommelen rond de drie seconden.

Betsema had Honsinger constant in het zicht en leek vlak voor de slotklim aan te sluiten, maar de 24-jarige Amerikaanse sloeg toch weer een gaatje en gaf dat niet meer weg op de laatste keer Koppenberg. Na ruim 51 minuten was het Honsinger die de zege opeiste, elf seconden voor Betsema. Vas werd op ruim een halve minuut achterstand als derde. De rest was door Honsinger op meer dan 1.40 minuut gereden.