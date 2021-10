Lucinda Brand zet kletsnatte Wereldbeker in Fayetteville naar haar hand

Ook de tweede manche van de Wereldbeker draaide bij de vrouwen uit op een duel tussen Marianne Vos en Lucinda Brand. De twee waren aan elkaar gewaagd, tot in de slotronde. Plots was het – mede dankzij een val – helemaal op bij Vos. Ze viel zelfs terug naar plaats vier. Denise Betsema en Clara Honsinger werden zo nog tweede en derde.

Hevige regenval bij de start van de vrouwenwedstrijd in het Centennial Park in Fayettevill. Jolanda Neff dook als eerste het veld in, voor Marianne Vos, Blanka Kata Vas, Puck Pieterse en Denise Betsema. Op de eerste klim scheidden Vos, Vas en Betsema zich af. Op het eind van de openingsronde kwam ook Lucinda Brand aansluiten.

Vier leidsters dus, maar Puck Pieterse, Yara Kastelijn, Maghali Rochette, Inge van der Heijden en Annemarie Worst volgden op amper een handvol seconden. Voorin misten we alleen Neff, die helemaal was weggezakt na materiaalpech. In ronde twee van zes kwamen de vijf aansluiten, zodat we maar liefst een negental voorin kregen.

Ommekeer

Dat was echter maar tijdelijk, want naarmate de wedstrijd vorderde en zwaarder werd, staken Brand en Vos er steeds meer bovenuit. Rochettte, Betsema en Pieterse leken rond halfkoers een strijd voor de derde en laatste podiumplaats uit te vechten. En na een schuivertje van Lucinda Brand vertrok Vos voor een solo. Tot Vos lek reed en Brand zo opnieuw kwam aansluiten.

Intussen werd Maghalie Rochette gelost bij de achtervolgsters, haar plaats werd ingenomen door het duo Vas-Honsinger. Maar in de slotronde van wat echt een loodzware cross werd, kantelde het nog helemaal. Marianne Vos kwam zichzelf tegen na een val, buiten beeld. Ze moest niet alleen de rol lossen bij Brand, maar ze zag in de laatste halve ronde ook nog Betsema en Honsinger passeren.

Zo pakte Brand verdiend de zege – een mooie generale repetitie op het WK-parcours – voor Betsema en Honsinger, die mee op het podium mochten. Vos werd nog vierde, net voor de Puck Pieterse die als beste belofte finishte. Brand neemt uiteraard ook de leiderstrui over van Vos.

