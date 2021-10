Toon Aerts is de beste in lastige Superprestige Gieten

Toon Aerts heeft zondag de openingsmanche van de Superprestige in Gieten gewonnen. De kopman van Baloise Trek Lions reed lange tijd samen vooruit met Quinten Hermans, maar sloeg in de voorlaatste ronde een beslissend gat.

Toon Aerts en Quinten Hermans kenden de beste start in de modder van Gieten. Daarachter waren ploeggenoten Eli Iserbyt en Laurens Sweeck op achtervolgen aangewezen. Halverwege was het verschil ongeveer 25 seconden. De eerstvolgende groep daarachter had toen al meer dan een minuut achterstand.

In de vijfde ronde, van de acht, wist Aerts een gaatje te slaan ten opzichte van Hermans, maar die liet zich niet kennen en hield zijn medekoploper in het vizier. In de voorlaatste ronde wist Aerts dan toch het verschil te maken. Bij de wisselpost maakte hij het verschil, om die voorsprong daarna alleen maar uit te diepen.

Bij het ingaan van de laatste ronde had Aerts een geruststellende voorgift van 27 seconden opgebouwd op Hermans. Iserbyt had Sweeck overboord gegooid en volgde op ruim een minuut. Aerts kwam vervolgens niet meer in de problemen, waarna hij alle tijd had om de zege te vieren. Hermans en Iserbyt mochten mee het podium op.

Uitslag Superprestige Gieten 2021, mannen

1. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) in 1u00m42s

2. Quinten Hermans (Tormans CX) op 23s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m03s

4. Laurens Sweeck (Paiwels Sauzen-Bingoal) op 1m29s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m38s

Volledige uitslag