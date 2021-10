Eli Iserbyt dartelt naar winst in Waterloo en is eerste leider in Wereldbeker

Eli Iserbyt heeft de openingsmanche van de Wereldbeker veldrijden gewonnen. In het Amerikaanse Waterloo reed de 23-jarige Belg al in de tweede ronde weg met ploegmaat Michael Vanthourenhout. Na twee derde wedstrijd liet Iserbyt zijn maatje ter plaatse. Quinten Hermans, die vroeg in de wedstrijd ten val kwam, knokte zich nog naar plaats drie.

Het was Quinten Hermans die als eerste het toen nog kurkdroge veld op de site van fietsenfabrikant Trek indook. Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Corné van Kessel en topfavoriet Eli Iserbyt volgden in het spoor. Al werd de Europese kampioen meteen daarna een tiental plaatsen teruggeslagen na een kettingprobleem.

Hermans was vooral niet zinnens er zijn slaap voor te laten en bleef op het razendsnelle parcours het gashendel diep induwen. Michael Vanthourenhout nestelde zich in het wiel, terwijl de concurrentie toen al even naar adem leek te happen. Toon Aerts gaf een handvol seconden toe, de rest volgde op het einde van de openingsronde zelfs al op tien tellen.

Valpartijen

Tot het plots begon te miezeren en een aantal renners onderuitgingen op een glibberige asfaltstrook. Hermans werd als eerste verrast, waardoor Vanthourenhout de ruimte kreeg. Ook Toon Aerts ging tegen het asfalt. Zo schoof Eli Iserbyt door naar plaats twee. En toen even later ook Vanthourenhout een kleine slipper maakte, sloot Iserbyt aan bij zijn ploegmaat. Lars van der Haar, Ryan Kamp, Daan Soete en de teruggekeerde Quinten Hermans waren de eerste achtervolgers, weliswaar al op een vijftiental seconden achterstand.

Terwijl de onfortuinlijke Thibau Nys – ook hij viel zwaar – werd afgevoerd, legde Iserbyt er vooraan duchtig de pees op. Vanthourenhout klampte zich vast in het wiel, het trio achtervolgers (Soete was afgehaakt) verloor steeds meer terrein. Tenminste, tot Quinten Hermans zijn tweede adem vond en beetje bij beetje aan zijn achterstand knabbelde. 22 seconden werden er 17. Maar het duo nog bedreigen, zat er niet meer in. Integendeel..

Iserbyt solo

De Europese kampioen besefte het gevaar. Na twee derde wedstrijd moest Michael Vanthourenhout zijn kopman laten gaan. Het tempo van Eli Iserbyt lag duidelijk iets te hoog voor zijn ploegmaat. Meer zelfs, Hermans dichtte beetje bij beetje de kloof op Vanthourenhout. Zo kregen we toch nog wat strijd, weliswaar met de tweede plaats als inzet.

Maar Hermans geraakte net niet meer bij Vanthourenhout. Iserbyt haalde het met een halve minuut voorsprong op Vanthourenhout. Hermans eindigde op 43 seconden. Lars van der Haar en Niels Vandeputte maakten de top vijf vol.

General classification