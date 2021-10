Eli Iserbyt wint in Ruddervoorde na misstap Quinten Hermans

Eli Iserbyt heeft net een jaar geleden de Superprestige van Ruddervoorde gewonnen. Tot net na halfkoers bepaalde de Europees kampioen het wedstrijdbeeld samen met Quinten Hermans, die dan van voren wegviel na een struikeling op de balken. Iserbyt bleef vervolgens uit de problemen en verzekerde zich van zijn zesde overwinning van het seizoen.

Een halfuurtje na de overwinning van Denise Betsema in de vrouwencross, mochten de mannen gaan strijden om de zege in Ruddervoorde. De Zwitser Kevin Kuhn (Tormans) had de kopstart, maar ook Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) was goed vertrokken en nam vlotjes de koppositie over. De Europees kampioen was nauwelijks de leider in de wedstrijd, of hij werd voorbijgesneld door zijn ploeggenoot Toon Vandebosch. Samen pakten ze een gaatje, maar aan het einde van de eerste ronde schoof alles weer in elkaar.

Dan nam Quinten Hermans (Tormans-Circus) de kop in de koers over en Iserbyt beet zich vast in zijn wiel. De Belgen namen afstand van de rest in de tweede ronde, maar Toon Aerts (Baloise Trek Lions) wist het gat aanvankelijk dicht te rijden. Toch moest de winnaar van de cross in Gieten zijn concurrenten laten gaan in de derde ronde. Met een voorsprong van negen seconden op Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) en Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) begonnen Iserbyt en Hermans aan de vierde ronde.

Hermans voerde dan de druk op Iserbyt op, maar die wilde niet kraken. Hermans, die anderhalve week geleden de cross van Fayetteville won, bepaalde vooral het tempo, terwijl Iserbyt, winnaar in Waterloo en Iowa City, vastgeplakt zat aan zijn achterwiel. In de vijfde ronde maakte Hermans een fout op de balken, waarna Iserbyt zijn kans schoon zag en ervandoor ging. Het gat tussen beide mannen was in een klap tien seconden. Aerts, Van der Haar en Sweeck waren daar weer achter samengetroept in de strijd om de derde plek.

Iserbyt wist in de resterende ronden zijn voorsprong op Hermans, die ook na zijn struikeling niet foutloos bleef, langzaam steeds verder uit te bouwen. Met bijna een halve minuut vóór sneed de Europees kampioen de negende, laatste ronde aan, waarin hij zijn zesde zege van het nieuwe crossseizoen veiligstelde.

General classification

1 Eli ISERBYT PAUWELS SAUZEN - BINGOAL 2 Quinten HERMANS TORMANS - CIRCUS CYCLO CROSS TEAM 3 Toon AERTS BALOISE TREK LIONS