Eli Iserbyt klasse apart in modderige en natte Koppenbergcross

Eli Iserbyt heeft met overtuiging de Koppenbergcross 2021 op zijn naam geschreven. De Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal was in de modder en de regen een klasse apart, reed Toon Aerts (tweede) uit zijn wiel en neemt zo soeverein de leiding in het klassement van X2O Trofee. Lars van der Haar mocht als nummer drie mee het podium op in de eerste X2O-manche.

Lars van der Haar kwam na de start als eerste boven op de Koppenberg, maar in de weide was het Eli Iserbyt die meteen een gat sloeg. De Europees kampioen kreeg Toon Aerts achter zich aan en de twee kemphanen gingen samen de tweede ronde in. Ze gaven elkaar geen duimbreed toe in de modder, ondanks diverse speldenprikjes over en weer.

Een grote achtervolgende groep volgde na de eerste ronde op vijftien seconden en na twee rondes op een halve minuut. Die groep werd aangevoerd door Toon Vandebosch en Lars van der Haar. Aan het begin van de derde omloop (in totaal werden zes rondes verreden) plaatste Iserbyt andermaal een versnelling. Dit keer had Aerts niet direct een reactie. De kopman van Baloise Trek Lions ging ook nog eens onderuit, waardoor zijn concurrent van Pauwels Sauzen-Bingoal zijn voorsprong kon vergroten.

Bij het ingaan van de vierde ronde was het verschil 26 seconden. Daarachter vochten Vandebosch en Van der Haar – inmiddels in de stromende regen – een beklijvend duel uit om de derde plaats dat de Nederlander in zijn voordeel wist te beslechten. Ondertussen consolideerde ook Iserbyt zijn voorsprong op Aerts in het tweede deel van de wedstrijd. Hij liep zelfs verder uit.

Bij het ingaan van de laatste ronde op de Koppenberg had Iserbyt een voorgift van 41 seconden op Aerts. De Europees kampioen, die volgende week zijn titel verdedigt op de VAM-berg in Drenthe, nam geen enkel risico meer en tekende zo voor zijn achtste overwinning van dit veldritseizoen. Aerts beperkte de schade op de streep tot 23 seconden, Van der Haar werd derde op 1.18 minuut. Daarachter waren de verschillen immens.