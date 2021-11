Brand zegeviert na spannende Wereldbeker Tábor, volledig Nederlands podium

Lucinda Brand heeft uitstekende zaken gedaan in de Wereldbeker van Tábor. De wereldkampioene kwam na een spannende wedstrijd als eerste over de streep en gaat nu nog steviger aan de leiding in de Wereldbeker. Een sterke Puck Pieterse en Annemarie Worst zorgden voor een volledig Nederlands podium.

Europees kampioene Lucinda Brand schoot in Tábot het beste uit de startblokken en nam een groot deel van de openingsronde voor haar rekening, met in haar wiel youngsters Puck Pieterse en Kata Blanka Vas. Ook Annemarie Worst en Denise Betsema waren bij de les en volgden gezwind, in tegenstelling tot trage startster Clara Honsinger. De Amerikaanse, dit seizoen al winnares van de Koppenbergcross, werd opgehouden in het gedrum en was nog maar eens op achtervolgen aangewezen.

Intussen profiteerde Pieterse bij de balken optimaal van haar technische vaardigheden. De jonge Nederlandse sprong over de balkjes, waar de overige rensters van de fiets moesten om het kunstmatige obstakel te overwinnen. Pieterse sloeg even een gaatje, maar werd al snel weer ingerekend door een bedrijvige Brand. Na de eerste ronde wisten tien rensters de eerste schifting te overleven. Naast Brand, Worst, Betsema, Pieterse en Vas was ook Ceylin del Carmen Alvarado van de partij.

Youngsters maken indruk

In de tweede ronde zagen we een gelijkaardig koersverloop. Pieterse nestelde zich vlak voor de passage over de balken op kop van de eerste groep en trok nog maar eens stevig door. Vas en Brand wisten met enige vertraging weer aan te sluiten, Worst, Alvarado, Betsema en Shirin van Anrooij hadden alle moeite van de wereld om het verschil weer te overbruggen. In de voorste regionen was Pieterse niet van plan om het tempo zomaar te laten zakken. De piepjonge Nederlandse koos voor de theorie van de versmachting.

Vlak voor het ingaan van de vierde ronde deden nog maar zeven rensters mee voor de overwinning: Brand, Pieterse, Vas, Alvarado, Worst, Betsema en Van Anrooij. Opnieuw was het wachten tot de balkenpassage en andermaal kwam Pieterse daar als winnares uit de bus. De veldrijdster van Alpecin-Fenix gaf er andermaal een snok aan en ditmaal moest Vas het antwoord schuldig blijven. Pieterse wist binnen geen tijd een tiental seconden uit te lopen op de achtervolgende groep, aangevoerd door Vas.

Pieterse voert de forcing, maar raakt niet weg

Pieterse begon met een beperkte voorsprong van net geen tien seconden aan de voorlaatste ronde, maar de buit was zeker nog niet binnen voor de koploopster. Sterker, de voorsprong van Pieterse smolt als sneeuw voor de zon, na een flinke kopbeurt van Betsema. De Texelse vond duidelijk haar tweede adem en reed in één ruk naar het wiel van Pieterse. Ook Vas, Worst, Brand, Alvarado en Van Anrooij profiteerden van de samensmelting en zo begonnen we met zeven koploopsters aan de zesde en laatste ronde.

Het was vervolgens wachten op een échte versnelling van een van de toppers. Brand voelde haar moment gekomen, nam de kop en ontwikkelde een hoog tempo. De kopgroep werd langzaam uit elkaar getrokken, al bleven de verschillen zeer beperkt. De wereldkampioene bleef echter stug doorrijden, in de hoop zo met voorsprong te beginnen aan de balkenpassage. Brand slaagde in haar opzet en kon vervolgens versnellen op haar geliefkoosde stuk vlak na de balkenpassage.

Het bleek de versnelling te veel voor de concurrentie, ook al probeerden Pieterse en Worst nog het gaatje op Brand dicht te fietsen. De wereldbekerleidster liet zich echter niet meer verrassen en kwam als eerste over de streep. Het is voor Brand haar tweede wereldbekerzege van het seizoen, nadat ze eerder al wist te winnen in Fayetteville. Smaakmaker Pieterse won enkele seconden na de binnenkomst van Brand de sprint voor de tweede plaats, voor Worst, Alvarado en Betsema.

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Zesde manche in Tábor

Lucinda Brand – in 52m00s

Puck Pieterse – op 3s

Annemarie Worst – op 3s

4. Ceylin del Carmen Alvarado – op 4s

5. Denise Betsema – op 9s

6. Blanka Kata Vas – op 19s

7. Shirin van Anrooij – op 25s

8. Fem van Empel – op 52s

9. Inge van der Heijden – op 1m10s

10. Maghalie Rochette – op 1m16s