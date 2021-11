Lucinda Brand is Annemarie Worst te snel af in Superprestige Niel

Lucinda Brand heeft donderdag de Superprestige-veldrit in Niel op haar naam geschreven. De wereldkampioene, die afgelopen weekend ook Europees kampioene werd, maakte in de laatste ronde het verschil ten opzichte van Annemarie Worst. Denise Betsema maakte het podium compleet.

Annemarie Worst had de beste start van het veld. Zij sloeg in de eerste rond al meteen een gaatje met Ceylin del Carmen Alvarado, die afgelopen weekend haar Europese titel kwijtraakte. In het spoor van Alvarado zaten nog Denise Betsema en Yara Kastelijn. Bij het ingaan de tweede ronde was Worst haar voorsprong alweer kwijt, omdat ze ten val was gekomen op een schuine kant.

Betsema nam in de tweede ronde het initiatief, met Worst op korte achterstand. Daarachter nestelde wereldkampioene Lucinda Brand zich, in een duel met Kastelijn en Alvarado, op de derde plaats. Zij wist zich met een ferme inspanning aan te sluiten bij Betsema en Worst, waardoor er een driestrijd ontstond aan de kop van de koers.

Brand vecht zich terug

In de voorlaatste ronde nam Worst het initiatief op de technische omloop, met diverse hindernissen zoals een passage door de diepe modder en muren waar tegenop gelopen moest worden. De kopvrouw van 777 pakte meteen een tiental seconden op Brand en Betsema. Worst had bij het ingaan van de laatste omloop nog een voorsprong van acht seconden op Brand, die kort gevolgd werd door Betsema.

De wereldkampioene had dat verschil snel gedicht in de slotronde. De kersverse Europese kampioene liet het er niet bij zitten en ging meteen op en over Worst. Brand zette haar concurrente dermate onder druk, dat Worst op het wasbord ten val kwam. Daarmee was het gat definitief geslagen en mocht Brand zich opmaken voor haar juichgebaar. Achttien seconden later eindigde Worst als tweede, Betsema mocht als derde mee het podium op.

Superprestige Niel 2021

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand in 45m36s

2. Annemarie Worst op 18s

3. Denise Betsema op 32s

4. Yara Kastelijn op 1m38s

5. Ceylin del Carmen Alvarado op 2m08s

6. Manon Bakker op 2m12s

7. Manon Norbert Riberolle op 2m26s

8. Anna Kay op 2m45s

9. Clara Honsinger op 2m47s

10. Inge van der Heijden op 3m09s