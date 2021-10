Brand klopt Betsema in modderig Gieten

xxx heeft in Gieten de Superprestigecross van het seizoen gewonnen. De xxx van xxx kwam in een modderig Gieten na vijf rondjes als eerste over de finish.

Waar Gieten normaal gesproken bekendstaat als een zandcross, had de vele regen het parcours omgevormd tot een regelrechte modderpoel. Sanne Cant – gisteren nog de sterkste in Meulebeke – nam direct na de start het initiatief. Lucinda Brand – die haar seizoensdebuut maakte – ging aanvankelijk in de achtervolging, maar veroverde al snel de kop. Ook Denise Betsema wist de aansluiting te maken.

Betsema ging er even later alleen vandoor en wist een gaatje te slaan. Brand en Annemarie Worst gingen in de achtervolging. De twee lieten Betsema niet te ver wegrijden en in de derde ronde sloot Brand opnieuw aan. De wereldkampioene nam al snel de regie over. Betsema kon in de vierde ronde het tempo niet volgen, waarna Brand er alleen vandoor ging.

Betsema gaf zich echter niet gewonnen. Brand ging met slechts zes tellen voorsprong de laatste ronde in. Die voorsprong bleek voldoende. In de slotronde nam Brand nog wat verder afstand en soleerde zij naar de eerste overwinning van haar cross-seizoen.

Uitslag Superprestigecross Gieten – dames

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 45m21s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal). op 8s

3. Annemarie Worst (777) op 1m02s

(later meer)