Marianne Vos wint Wereldbeker Iowa na beklijvend duel met Denise Betsema

Marianne Vos heeft na de eerste ook de derde proef van de Wereldbeker op haar naam geschreven. Na een boeiende tweestrijd haalde de Nederlandse het van haar landgenote Denise Betsema. Blanka Kata Vas stond voor het eerst dit seizoen op het podium.

Blitzstart van Marianne Vos op het droge en stoffige parcours van Iowa City. In tegenstelling tot een paar andere favorietes: Lucinda Brand, Blanka Kata Vas, Clara Honsinger en Denise Betsema reden zich in de beginfase letterlijk helemaal vast. Vooral bij de eerste passage over Mount Krumpit was het letterlijk aanschuiven.

Vos profiteerde optimaal en sloeg meteen een kloof. Jolanda Neff probeerde even aan te klampen, maar het tempo van Vos lag te hoog voor de Zwitserse mountainbikester. De jonge Puck Pieterse – telkens vlot over de balken springend! – nam dan maar over en leidde in de openingsronde de achtervolging op een ontketende Vos.

Pieterse lost de rol

In de tweede ronde rukten Brand en Betsema op naar plaatsen drie en vier, gevolgd door Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Maghalie Rochette, maar de achterstand op Vos was intussen opgelopen tot vijftien seconden. Toch was toen al duidelijk dat Vos nog geen gewonnen spel had. Betsema kwam bij Pietserse en knabbelde mondjesmaat aan haar achterstand.

Terwijl Lucinda Brand een persoonlijk oorlogje uitvocht met Mount Krumpit, dartelde Vos verder, maar zag op het eind van de derde ronde wel Denise Betsema opnieuw aansluiten. Voor Pieterse ging het iets te snel, zij loste de rol en werd opgeraapt door het duo Vas-Worst.

En dat duo slaagde er rond halfkoers toch in de oversteek te maken naar de twee leidsters. Ook Brand en Pieterse waren op dat moment nog niet helemaal uitgeschakeld. Maar Vos en Vas waren elke ronde opnieuw de sterksten op explosieve Mount Krumpit. Het kostte Betsema telkens een pak krachten om weer te keren, maar ze slaagde daar wel in. De rest haakte in ronde vijf definitief af.

Slippertje Vas

En wie een finale met drie had verwacht, kwam ook bedrogen uit, want na driekwart wedstrijd maakte Blanka Kata Vas een slippertje. Vos versus Betsema dus. De meervoudige wereldkampioene zette alles op alles op de laatste beklimming van Mount Krumpit. Met succes, want Betsema gaf er vijftien meter toe. En dat was voldoende om met dank aan een laatste flitsende halve ronde haar tweede zege in een week tijd te pakken.

Vos neem de leiderstrui opnieuw over van Lucinda Brand, maar dat is maar voor eventjes, want de kopvrouw van Jumbo-Visma neemt nu een break en wordt pas eind november, begin december opnieuw in competitie verwacht voor deel twee van haar veldritseizoen.

Uitslag Iowa City Wereldbeker:

1. Marianne Vos

2. Denise Betsema op 10″

3. Blanka Kata Vas op 36″

4. Lucinda Brand op 1’08”

5. Puck Pieterse op 1’11”

6. Annemarie Worst op

7. Hélène Clauzel op 1’16”

8. Shirin van Anrooij op 1’45”

9. Yara Kastelijn

10. Eva Lechner op 1’50”