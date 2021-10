Kata Blanka Vas haar eerste wereldbekerzege in het veldrijden beet. Op het technische parcours in Overijse maakte de 20-jarige Hongaarse van SD Worx veel indruk. Na een goede start wist ze zich van voren te handhaven. Nadat ze in de voorlaatste ronde Puck Pieterse wist te lossen, pakte Vas na ruim drie kwartier koers de overwinning in de moeder aller crossen.

Dit bericht wordt aangevuld.