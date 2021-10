Denise Betsema de beste in Wereldbeker Zonhoven, Alvarado derde bij comeback

Denise Betsema heeft een topweekend afgesloten met een overwinning in de Wereldbeker van Zonhoven. Ze bleef wereldkampioene Lucinda Brand en een ijzersterke Ceylin del Carmen Alvardo voor. De kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal wist zaterdag ook al de Superprestige Ruddervoorde op haar naam te schrijven.

De afwezigheid van Marianne Vos, Annemarie Worst en Kata Blanka Vas werd gecompenseerd door de terugkeer van Ceylin del Carmen Alvarado. De Europese kampioene keerde na fysiek ongemak terug in de zandcross. De kopstart was voor Puck Pieterse, voor Denise Betsema, Lucinda Brand, Fem van Empel en Inge van der Heijden. Van die vijf beschikten Pieterse en Betsema over de beste benen.

Halverwege de cross nam zandspecialiste Betsema afstand van haar jonge landgenote. De Texelse was als een vis in het water in ‘De Kuil’ en reed al snel twintig seconden weg, terwijl Pieterse aansluiting kreeg van wereldkampioene Brand. In de achtergrond maakte Alvarado indruk met een opmars. Ze begon op de derde startrij, maar deed uiteindelijk mee om de vierde plaats.

Sterker nog, Alvarado maakte nog kans op een podiumplaats. Ze kreeg in de voorlaatste ronde Pieterse, die gelost was door Brand, in het zicht en sloot in de slotronde bij haar aan. Met enkele sterke technische passages wist Alvarado de derde plaats op de eisen. Wereldkampioene Brand volgde op een ruime halve minuut van Betsema, die een klasse apart bleek in het zand en zo de overwinning opeiste. Daarnaast verovert Betsema de leiding in de Wereldbeker bij de vrouwen.

Wereldbeker Zonhoven 2021

Uitslag vrouwen

1. Denise Betsema in 47.44

2. Lucinda Brand op 46s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m08s

4. Puck Pieterse op 1m20s

5. Fem van Empel op 1m35s

6. Shirin van Anrooij op 1m36s

7. Inge van der Heijden op 2m14s

8. Line Burquier op 2m20s

9. Yara Kastelijn op 2m46s

10. Alice Maria Arzuffi op 2m57s