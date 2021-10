Toon Aerts grijpt zege in Wereldbeker Zonhoven, Lars van der Haar tweede

Toon Aerts heeft zondag de overwinning gegrepen in de Wereldbeker veldrijden van Zonhoven. De Belgische crosser van Baloise Trek Lions plaatste in de voorlaatste ronde de beslissende demarrage, waarna de concurrentie hem pas na de finish terug zag. Lars van der Haar werd tweede, Eli Iserbyt derde.

Wereldbekerleider Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Toon Aerts en Lars van der Haar hadden de beste start, maar de verschillen bleven klein in de openingsronde. In de tweede omloop was het zandspecialist Sweeck die een gaatje had geslagen. Hij hield een groepje met Iserbyt, Aerts, Van der Haar, Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch achter zich.

Door een slippertje van Sweeck kwam er na vier rondes (van de tien) een samensmelting aan kop. Iserbyt en Van der Haar slopen in de zesde ronde weg, maar Hermans, Vanthourenhout en Aerts gaven zich niet gewonnen op het parcours in en rondom ‘De Kuil’. Het was Europees kampioen Iserbyt die keer op keer een speldenprik plaatste, maar telkens kwamen de grootste kemphanen weer samen.

Ook in de voorlaatste ronde was het Iserbyt die een snedige demarrage plaatste, maar dit keer was het Aerts die hem counterde. De Belgische kopman van Baloise Trek Lions trok door en ging alleen op pad. Aerts sloeg meteen een gat van tien seconden en breidde dat in de slotronde uit naar twintig tellen. Hij kon daardoor uitgebreid de zege vieren. Het feest was compleet voor Baloise Trek Lions, want ploegmaat Van der Haar werd tweede. Iserbyt eindigde als derde.

