Denise Betsema rijdt solo naar de zege in Ruddervoorde

Denise Betsema heeft de Superprestige van Ruddervoorde achter haar naam gezet. De Texelse renster van Pauwels Sauzen-Bingoal reed rond halfkoers weg bij Inge van der Heijden en croste dan alleen verder op weg naar de overwinning. Betsema was eerder dit crossseizoen ook al de beste in Lokeren en Bredene.

Stipt om tien over half twee werd het startsein gegeven voor de vrouwencross van Ruddervoorde. Sanne Cant (IKO-Crelan) had de beste start en ook Annemarie Worst (777), Inge van der Heijden (777) en Zoe Backstedt (Tormans-Acrog) waren goed weg. Op een van de hellingen maakte Worst een fout, waardoor ook Backstedt werd opgehouden. Daardoor konden Cant en Van der Heijden samen een gaatje slaan. Wat later in de eerste ronde kon ook Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) van voren aansluiten.

Cant, Betsema en Van der Heijden begonnen met een voorsprong van veertien seconden aan de tweede ronde. Betsema en Van der Heijden waren de sterkste vrouwen in de kopgroep en reden weg bij Cant, die terugviel tot bij Worst. In de derde ronde zette Betsema Van der Heijden serieus onder druk, maar de 22-jarige renster wilde in eerste instantie niet kraken. Toch had Betsema bij het ingaan van de vierde rondje een klein gaatje op haar landgenote. De 28-jarige Texelse wist het gat daarna verder uit te diepen.

Bij het aansneden van de vijfde, voorlaatste ronde had Betsema al ruim twintig tellen te pakken op Van der Heijden en Worst, die ondertussen naar haar ploeggenote toe was gereden. Worst wist zich na haar val in de openingsronde knap te herpakken en terug in de wedstrijd te knokken, en reed weg bij Van der Heijden. Van voren viel Betsema echter niet stil en met een voorsprong van 25 seconden begon de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal aan de laatste ronde. De strijd was gestreden, zeker toen Worst nog twee schuivers maakte.

Superprestige Ruddervoorde 2021

Uitslag elite-vrouwen

1. Denise Betsema – 17,14 km in 47m03s

2. Annemarie Worst – op 43s

3. Inge van der Heijden – op 58s

4. Sanne Cant – op 1m13s

5. Lucinda Brand – op 1m52s

6. Aniek van Alphen – op 2m22s

7. Marion Norbert Riberolle – op 2m44s

8. Manon Bakker – op 2m51s

9. Yara Kastelijn – op 3m33s

10. Zoe Backstedt – op 4m09s