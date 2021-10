Quinten Hermans staaft progressie met straffe solo in Wereldbeker Fayetteville

Niet Eli Iserbyt of Toon Aerts, maar Quinten Hermans zette de tweede wereldbekermanche van het veldritseizoen op zijn naam. Op het loodzware WK-parcours van Fayetteville maakte de kopman van het Tormans Team korte metten met de concurrentie. Bijna een minuut later klopte Eli Iserbyt zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout voor plaats twee.

De beste start in het doorregende Centennial Park was voor Michael Vanthourenhout, voor Daan Soete en Quinten Hermans. Ook Eli Iserbyt startte voortvarend, net als Toon Aerts. Die vijf zorgen meteen voor een kleine afscheiding bij de eerste stroken bergop, maar op het eind van de openingsronde werd de groep voorin groter: Corné van Kessel, Pim Ronhaar en Toon Vandebosch maakten de aansluiting. Van de favorieten had alleen Lars van der Haar zijn start volledig gemist.

Toon Aerts voelde zich als een vis in het water op de zware modderstroken. In de tweede ronde voerde hij de forcing, Quinten Hermans pikte wel aan, terwijl ook Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt de schade probeerden te beperken. De rest haakte daar al definitief af.

Hermans neemt over

In de derde van zeven af te werken rondjes verdapperde Quinten Hermans, zondag nog slachtoffer van een val in Waterloo. Maar daar leek de Limburger geen last meer van te hebben. In een half rondje tijd sprokkelde hij een voorsprong van een twintigtal seconden. Aerts, Iserbyt en Vanthourenhout bundelden de krachten, maar verloren alleen maar terrein. Het peloton dat streed voor plaats vijf volgde toen al op een minuut.

De wedstrijd lag in een definitieve plooi. Het daaropvolgende kwartier bouwde Hermans zijn voorsprong alleen maar verder uit, zelfs tot driekwart minuut. Het enige vermeldenswaardige was nog een pechmoment voor Michael Vanthourenhout, die met een kapotte derailleur kampte. En de prestatie van belofte Pim Ronhaar, die plaats vijf leek op te eisen.

Hermans finishte finaal met een voorsprong van 37 seconden op Eli Iserbyt, die zich in de slotronde ontdeed van Michael Vanthourenhout. Toon Aerts zat door zijn beste krachten heen en moest vrede nemen met plaats vier. De jonge Pim Ronhaar maakte de top vijf vol. Eli Iserbyt blijft leider in de Wereldbeker.

Uitslag Fayetteville mannen

1. Quinten Hermans 54’55’

2. Eli Iserbyt op 37″

3. Michael Vanthourenhout op 49″

4. Toon Aerts op 1’21”

5. Pim Ronhaar op 1’33”

6. Jens Adams op 1’40”

7. Niels Vandeputte op 1’44”

8. Gage Hecht

9. Toon Vandebosch op 1’54”

10. Emiel Verstrynge op 2’01”