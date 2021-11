Lars van der Haar trekt topvorm door met zege in Wereldbeker Tábor

Lars van der Haar heeft de Wereldbeker veldrijden in Tábor gewonnen. De kersverse Europees kampioen nam onderweg het heft in handen, maakte er een zware wedstrijd van en verwees Eli Iserbyt en Quinten Hermans naar de andere podiumplaatsen in de Tsjechische cross.

Eli Iserbyt dook in zijn leiderstrui van de Wereldbeker als eerste het veld in. Het parcours in Tábor lag er echter droog bij en dus was het parcours razendsnel. Het was daardoor moeilijk om verschillen te maken. De kopgroep was daardoor in de eerste rondes zeer groot.

Van der Haar schudt aan de boom

Bij het ingaan van de derde ronde (van de acht) was het Europees kampioen Lars van der Haar die aan de boom schudde. Hij wist daarmee de kopgroep uit te dunnen: Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Quinten Hermans, Corné van Kessel en Iserbyt schoven mee. Maar Van der Haar liet het daar niet bij zitten en schroefde het tempo nog verder op. Hij zette de concurrentie daarmee flink onder druk.

In de vierde ronde nam Iserbyt het commando over, op het moment dat Laurens Sweeck en Vincent Baestaens leken aan te sluiten vooraan. Dat gebeurde uiteindelijk wel, maar dat werd gevolgd door een demarrage van Vanthourenhout. Aerts en Iserbyt waren alert en Van der Haar leek verrast, maar de Nederlander wist met een ferme tussensprint de oversteek te maken en daardoor werd het tempo gedrukt.

Iserbyt vs. Van der Haar

Twee rondes voor het einde vonden Iserbyt en Van der Haar elkaar aan kop. Hermans, Vanthourenhout en Aerts moesten alle zeilen bijzetten om ze te volgen, terwijl het voor Sweeck, Van Kessel en Baestaens te hard ging. De Nederlandse man-in-vorm bleef maar aanzetten en wist bij het ingaan van de slotronde Aerts en Vanthourenhout definitief uit te schakelen. Alleen Iserbyt en Hermans konden Van der Haar nog volgen, maar heel makkelijk ging dat niet voor de Belgen.

Met een minimale voorgift sprong Van der Haar over de laatste balkjes. Hij hield Iserbyt in de technische zone daarna vier seconden achter zich en zette Hermans op tien seconden. Van der Haar viel niet meer stil en mocht zo, een week na zijn triomf op het EK op de VAM-berg, ook de Wereldbeker in Tábor bijschrijven. Voor het eerst in vier jaar won hij zo een klassementscross.

Wereldbeker Tábor 2021

Uitslag mannen

1. Lars van der Haar in 1u02m27s

2. Eli Iserbyt op 11s

3. Quinten Hermans op 15s

4. Toon Aerts op 29s

5. Michael Vanthourenhout op 41s

6. Laurens Sweeck op 1m02s

7. Corné van Kessel op 1m05s

8. Vincent Baestaens op 1m05s

9. Gioele Bertolini op 1m28s

10. Jakob Dorigoni op 1m33s