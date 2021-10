Marianne Vos klopt Lucinda Brand in uiterst vermakelijke Wereldbeker Waterloo

De eerste Wereldbeker-manche voor de vrouwen veldrijdsters is gewonnen door Marianne Vos. De 34-jarige Nederlandse van Jumbo-Visma was in Waterloo – nabij de fabriek van fietsenmerk Trek – de betere van wereldkampioene Lucinda Brand en Denise Betsema. Door haar zege is Vos meteen ook de eerste leidster in de Wereldbeker.

De kopstart was voor Pan-Amerikaans kampioene Maghalie Rochette uit Canada. In de tweede ronde namen de Nederlandse vrouwen het heft in handen en reden Denise Betsema, Annemarie Worst, wereldkampioene Lucinda Brand en Marianne Vos weg. Net op het moment dat in de derde ronde het tweede groepje terug aan leek te sluiten, versnelde Betsema nog een keer. Dezelfde drie dames konden mee, maar dit keer pikte ook het Hongaarse toptalent Kata Blanka Vas aan.

Pech voor Betsema

In de vierde ronde moest Betsema omwille van materiaalpech van haar fiets. De Texelse verloor veel tijd en kreeg op het snelle parcours in Waterloo een zware dobber om terug te keren in de kop van de wedstrijd. Daardoor kregen we met Brand en Vos twee nieuwe leidsters. Beiden haalden op een gegeven moment hun voet van het gaspedaal, waarna Worst terug kon aansluiten. Zij ging meteen op en over haar landgenotes, die daarop reageerden. Daardoor viel het tempo er weer helemaal uit en konden nog rensters terugkeren.

Vas keerde terug, maar ook Betsema, Perrine Clauzel én olympisch mountainbike-kampioene Jolanda Neff. Met nog twee rondes te gaan was er dus een kopgroep van zeven vrouwen. De wereldkampioene was er echter op gebrand om haar trui op het terrein van haar fietsensponsor te laten zien. Brand rammelde het groepje uit elkaar en de enige die opnieuw weerwerk kon bieden, was Vos. Met nog een ronde te gaan verdedigden zij een voorsprong van zes seconden op Betsema en Neff, Worst zat op een gat van tien tellen.

Druk van Vos

In de slotronde sloten de achtervolgers nog maar eens aan bij het kopduo. Vos reed de hele koers in tweede positie, maar besloot daarna druk te zetten. Dat koste Neff de kop, die op de loopstrook wat techniek te kort kwam en daardoor moest passen. Brand en Betsema bleven Vos vervolgens bekampen, maar de drie kregen elkaar niet meer losgereden. We kregen zodoende een sprint met drie Nederlanders. Op de balkjes versnelde Vos, om kort daarna de kop te nemen en tot aan de finish niet meer los te laten. Brand werd tweede, voor Betsema.

