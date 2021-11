Eli Iserbyt klopt Toon Aerts in Superprestige Niel

Eli Iserbyt heeft de Jaarmarktcross van Niel gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg in de slotrondes flinke tegenstand van Toon Aerts, maar wist hem uiteindelijk te kloppen in de sprint. Quinten Hermans vervolledigde het podium.

Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar schoot als beste uit de startblokken. In zijn spoor volgden Quinten Hermans en Toon Aerts, Eli Iserbyt sloot iets later aan. Na de eerste ronde hadden de vier voorop enkele tellen voorsprong op de eerste achtervolgers, Laurens Sweeck en de Zwitser Kevin Kuhn. Degenen daarachter reden al gauw op een onoverbrugbare achterstand.

Vooraan bleven Van der Haar, Hermans, Aerts en Iserbyt enige tijd bij elkaar. Hermans sloeg in de derde ronde wel een gaatje, maar kwam in een bocht ten val. Ondertussen probeerde Sweeck de sprong naar voren te maken. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg echter af te rekenen met materiaalpech, waarna hij te voet verder moest en ver terugviel.

Stuivertje wisselen

In de rondes die volgden, bleken de vier aan kop erg aan elkaar gewaagd. Wat de koppositie betrof, was het stuivertje wisselen. Bij het ingaan van ronde vier kwam er een versnelling van Lars van der Haar, even later trok Toon Aerts door en vervolgens ontsnapte het duo van Baloise Trek Lions samen. Nadat Aerts ook nog een korte periode solo op kop reed, wist Iserbyt – samen met Van der Haar – echter weer aan te sluiten. Hermans had hier meer moeite mee, maar ook hij bleef in de buurt.

Aan het einde van de zesde ronde, in de zandstrook, was het Iserbyt die demarreerde. Zijn voorsprong groeide toen Van der Haar en Aerts samen tegen de grond gingen. In de laatste twee rondes deed Aerts er alles nog aan om het gat te dichten, en uiteindelijk slaagde hij hierin. Sterker nog, hij reed zelfs even weg van Iserbyt. Maar laatstgenoemde wist in de laatste honderden meters mede door een goede zandpassage toch nog weer terug te keren.

In een lange sprint deed Iserbyt de deur vakkundig dicht en rekende zodoende af met Aerts. Hermans werd achter Iserbyt en Aerts derde, Van der Haar volgde op de vierde plaats.

Superprestige Niel 2021

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Quinten Hermans

4. Lars van der Haar

5. Jens Adams

6. Toon Vandebosch

7. Laurens Sweeck

8. Daan Soete

9. Kevin Kuhn

10. Niels Vandeputte