Eli Iserbyt wint in Overijse na driestrijd met Michael Vanthourenhout en Toon Aerts

Eli Iserbyt heeft de Wereldbeker van Overijse achter zijn naam gezet. In de slotronde liet Michael Vanthourenhout het gat vallen, waardoor de 24-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kon wegrijden bij zijn ploeggenoot en Toon Aerts en de zege kon binnenslepen. Vanthourenhout werd tweede, Aerts was derde.

Een half uur na de eerste wereldbekerzege van Kata Blanka Vas doken de mannen in Overijse het veld in voor de moeder aller crossen. Tussen beide crossen was het stevig beginnen regenen, dus het parcours lag er voor de heren nog een stuk lastiger bij. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), Quinten Hermans (Tormans) en Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes) hadden een goede start op de oplopende eerste strook, waarna het in eerste instantie Soete was die het heft in handen nam. Samen met Hermans begon hij met een gaatje aan de tweede ronde.

Hermans en Soete zagen vervolgens Corné van Kessel (Tormans), Iserbyt, Toon Aerts (Baloise Trek Lions), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal) en Emiel Verstrynge (Tormans) aansluiten. Hermans trok serieus door en kreeg de ploeggenoten Iserbyt en Vanthourenhout met zich mee. Met zijn drieën reden zij de eerste achtervolgers Van Kessel en Aerts op twaalf seconden bij het ingaan van de derde van in totaal zeven ronden.

Hermans valt weg

Iserbyt nam even het initiatief over van Hermans, maar de 26-jarige crosser pakte daarna vlotjes weer de kop. Hermans maakte even later een foutje, waardoor hij terugviel tot bij Aerts die op de vierde plaats een consistente wedstrijd reed. Aerts en Hermans volgden aan het begin van de vierde ronde op zeven seconden van Iserbyt en Vanthourenhout. Aerts reed daarna weg van Hermans en wist daarna op knappe wijze aan te sluiten bij de twee koplopers, terwijl Hermans na een schoenwissel een podiumplaats uit het zicht zag verdwijnen.

Toen Aerts in de vijfde ronde de materiaalzone indook, versnelde Vanthourenhout. Omdat Iserbyt een paar foutjes maakte, kwam de 27-jarige renner alleen aan de leiding. Een sterke Aerts wist het gaatje dicht te rijden en ook Iserbyt sloot weer aan. Daarna voerde Vanthourenhout de druk toch weer op, terwijl Aerts en Iserbyt zich vastbeten in zijn achterwiel. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde diende zich plots een vierde kanshebber voor de zege aan met Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), die een knappe inhaalslag had gemaakt.

Terwijl Vanthourenhout versnelde, liet Aerts zich in de tang van Pauwels Sauzen-Bingoal naar de derde plaats wegdrukken. Maar Aerts vermande zich en pakte indrukwekkend de kop. De 28-jarige crosser trok hard door, waardoor zijn drie concurrenten plots moesten achtervolgen. Het was Vanthourenhout die met Iserbyt in zijn wiel tot bij Aerts wist terug te keren, terwijl Sweeck was gezien. Aan het eind van de zesde ronde probeerde Vanthourenhout het nog eens, maar met drie begonnen de koplopers aan de laatste omloop van de dag.

Aerts gekraakt

Aerts probeerde op de oplopende startstrook Iserbyt en Vanthourenhout los te rijden, maar beide mannen wilden niet kraken. Iserbyt nam na de aanval meteen over. Vanthourenhout wist dan Aerts van de tweede plaats te verdringen, waarna hij het gat liet vallen voor zijn ploeggenoot. Iserbyt nam de gift met beide handen aan en reed weg. Bij Aerts was het beste ervan af en de strijd leek beslist. Wanneer Iserbyt geen fouten meer zou maken, was de overwinning binnen voor de leider in het wereldbekerklassement.

Iserbyt bleef foutloos en verzekerde zich na een uur koers van zijn derde wereldbekerzege van het seizoen, nadat hij ook in Waterloo en Iowa City al de beste was. Op negen seconden achterstand legde Vanthourenhout beslag op de tweede plek. Aerts kwam na bijna een halve minuut als derde over de streep. Met Sweeck en Hermans kwamen ook de nummer vier en vijf uit België. Lars van der Haar was de beste Nederlander op de zesde plaats. Van Kessel, Vandeputte, Cameron Mason (Trinity) en Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) maakten de top-10 compleet.