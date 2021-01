WK veldrijden 2021 in Oostende: Programma en uitslagen

Overzicht

Het WK veldrijden 2021 wordt georganiseerd in het Belgische Oostende. Het is de tiende keer dat België gastheer is van het wereldkampioenschap cyclocross. De titels worden vergeven op 30 en 31 januari. Er wordt aan de kust een opvolger gezocht voor Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado, die vorig jaar bij de mannen en de vrouwen de regenboogtrui in het veld veroverden.

Het WK veldrijden wordt dit jaar vanwege de coronapandemie zonder publiek verreden. De wedstrijden voor junioren gaan niet door, de beloften en eliterenners mogen zich wel opmaken voor een mondiale titelstrijd.

Zaterdag 30 januari 2021

WK veldrijden voor beloften mannen, U23 (start om 13.35 uur)







WK veldrijden voor elite vrouwen (start om 15.15 uur)







Zondag 31 januari 2021

WK veldrijden voor beloften vrouwen, U23 (start om 13.35 uur)







WK veldrijden voor elite mannen (start om 15.15 uur)







Dit overzicht wordt voorzien van updates.