Lucinda Brand grijpt wereldtitel bij volledig Nederlands podium

Lucinda Brand is de nieuwe wereldkampioene in het veld bij de vrouwen. De veldrijdster van Baloise Trek Lions ontdeed zich in de laatste ronde van Annemarie Worst en Denise Betsema en kwam alleen over de meet.



Om kwart over drie barstte de titelstrijd voor vrouwen los in Oostende. Met het mes tussen de tanden gingen de favorieten van start: al in de eerste bocht ging het mis voor Ceylin del Carmen Alvarado en Sanne Cant. De twee veldrijdsters gingen kortstondig naar de grond en kwamen op achterstand te rijden.

Het was kenmerkend voor de ravage in de eerste ronde, waarin nog veel meer valpartijen plaatsvonden en een renster zich meteen ijzersterk toonde op het strand: Betsema. Al na zeven minuten had zij een voorsprong van twaalf seconden te pakken op eerste achtervolgster Brand.

Die voorsprong probeerde zij in de tweede ronde vast te houden. Aanvankelijk ging dat niet zo goed, maar op het strand liep zij toch weer uit. Ondertussen voegde Worst zich bij Brand om samen in de achtervolging op de Texelse te gaan.

Worst, Betsema en Brand strijden om wereldtitel

Een ronde later voegden zij zich, net na het strand, bij Betsema. Worst ging op dat moment onderuit. Brand en Betsema waren vooraan de twee leidsters, totdat Worst voor het ingaan van de laatste ronde weer de aansluiting maakte.

De drie Nederlandse dames streden in de laatste ronde om de wereldtitel. Weer ging Worst naar de grond, maar weer kon ze aansluiten. Na de laatste passage van het zand wist Brand een gaatje te slaan op Worst en Betsema. Betsema was daarna geklopt, maar haar vlak daarvoor gevallen concurrente nog niet. Worst stribbelde nog goed tegen, maar na een nieuw foutje ging de wereldtitel definitief naar Brand.

WK veldrijden 2021 in Oostende

Uitslag vrouwen

Lucinda Brand in 46m53s

Annemarie Worst op 8s

Denise Betsema op 19s

4. Clara Honsinger op 52s

5. Yara Kastelijn op 1m04s

6. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m12s

7. Evie Richards op 1m13s

8. Sanne Cant op 1m43s

9. Elisabeth Brandau op 2m08s

10. Christine Majerus op 2m18s