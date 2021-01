Wereldkampioen Ronhaar: “Ik geloofde het niet tot de laatste ronde”

Video

Pim Ronhaar kroonde zich zaterdagmiddag in Oostende tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Solo kwam de Nederlander aan na meer dan vijftig minuten crossen. “Ik geloofde het niet tot de laatste ronde. Ik dacht echt what the fuck en toen in de finishstraat zag ik ook nog dat Ryan tweede werd. Dat is fantastisch.”

Over het parcours en het wedstrijdverloop vertelt Ronhaar het volgende tegen de camera van Sporza: “Op de loopstroken en het stuk richting het strand heb ik geen een keer uitgereden. Het water kwam super hoog en dat maakte het lastig om je lijnen te vinden. Ik ben niet gewend om op het strand te rijden, maar kon er een goede tactiek voor vinden.”

“Telkens ben ik op tijd afgestapt om te lopen. Daar kon ik het verschil maken. De wind was er vol op de kop, maar daar was het sowieso stompen. Dat was dan weer een voordeel”, vervolgt hij zijn verhaal.

De 19-jarige wereldkampioen weet tot slot nog niet of zijn toekomst in de cross ligt. “Ik ga het nu twee of drie jaar proberen in het veldrijden, maar daarna wil ik ook gaan mountainbiken en een wegprogramma rijden. Ik wil ook nog een keer een vol seizoen op de weg rijden, maar dat zijn zorgen voor later.