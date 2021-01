WK Oostende 2021: Voorbeschouwing vrouwen elite

Oostende vormt dit weekend het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. Zaterdagmiddag bijten de mannen U23 de spits af, iets minder dan twee uur later is het de beurt aan de dames. Ceylin del Carmen Alvarado verdedigt haar titel, maar ook Lucinda Brand en Denise Betsema zijn reële titelkandidaten. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Vijftig jaar na het allereerste WK bij de mannen, in Parijs, kregen in het jaar 2000 eindelijk ook de dames hun wereldkampioenschap. In Sint-Michielsgestel pakte Hanka Kupfernagel haar eerste van in totaal vier wereldtitels. Daarnaast pakte de Duitse ook nog vijf keer zilver en één keer brons. Goed voor in totaal tien medailles op elf jaar tijd.

Het straffe is dat Kupfernagel met dit palmares niet eens recordhoudster is. Met dank aan Marianne Vos uiteraard. De Nederlandse veelvraat stond in totaal reeds elf keer op het podium van een WK veldrijden, waarvan maar liefst zeven keer op het hoogste trapje. Een record dat Vos op papier zelfs nog kan aanscherpen, want ze is er dit weekend opnieuw bij.

Van 2017 tot 2019 was Sanne Cant de beste. Nadat ze eerder al drie keer het podium haalde, mocht ze in het Luxemburgse Bieles een eerste keer met de regenboogtrui naar huis. Een jaar geleden pakte Ceylin del Carmen Alvarado haar eerste wereldtitel.

Dit jaar vindt het WK plaats in Oostende. De organisatie is in handen van het Veld- en wegritcomité Hooglede-Gits, dat in 2007 al een keertje gastheer was van het WK veldrijden. Het organiserend comité kan overigens nog meer adelbrieven voorleggen, waaronder een Europees – en Belgisch kampioenschap op de weg.

Laatste tien winnaars WK veldrijden Dames Elite

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Pauline Ferrand-Prévot

2014: Marianne Vos

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

2011: Marianne Vos

Parcours

Via onderstaande link krijg je een uitgebreide vooruitblik op het parcours in Oostende.

Programma

Zaterdag 30 januari 2021

13u35: Mannen U23

15u15: Vrouwen Elite

Zondag 31 januari 2021

13u35: Vrouwen U23

15u15: Mannen Elite

Locatie

Hippodroom Oostende

Website organisatie

WK-info op de UCI-website (live timing en officiële documenten)

Alle deelnemerslijsten

Favorieten

Er staan zaterdagnamiddag 41 deelnemers aan de start van het WK voor vrouwen, ze komen uit 14 landen. Maar in de damescategorie steekt uiteraard één land torenhoog boven de andere naties uit. Met Denise Betsema, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Marianne Vos, Annemarie Worst en Yara Kastelijn beschikt Nederlands bondscoach De Knegt over een ijzersterk zestal. Sophie de Boer is eigenlijk de enige Nederlandse dame zonder echte podiumambities

In onze sterrenverdeling hebben we vier Nederlandse vrouwen opgenomen. Yara Kastelijn is al het hele seizoen wisselvallig en valt net buiten het zestal dat een of meerdere sterren krijgt. Marianne Vos zien we vooral als een outsider. De zevenvoudige wereldkampioene kon ons de voorbije weken al een paar keer charmeren, maar in de tweede wedstrijdhelft lijkt ze steeds weer een kleine terugval te kennen. Het zou van weinig respect getuigen haar af te schrijven, maar deze keer zien we La Vos net tekort komen voor het podium.

Ook over Annemarie Worst hebben we onze twijfels. Na een stevig seizoensbegin kende de kopvrouw van het 777-team een terugval, waardoor ze zelfs een tijdje uit competitie verdween. Ze kwam terug met mooie ereplaatsen in Heusden-Zolder, Dendermonde, Baal en Hulst, maar vorig weekend vielen de resultaten tegen. In Hamme werd Worst zevende, in Overijse eindigde ze zelfs net buiten de top tien. Daartegenover staat dat Worst een echte zandduivel is. Zo won ze vorige winter nog in Zonhoven. Als ze écht haar zinnen op Oostende heeft gezet, kan ze verrassen.

Het eilandgevoel is van Betsema

Maar het trio topfavorieten voor het WK 2021 bestaat uit Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Elk met haar eigen specialiteiten. Titelverdedigster Alvarado is met voorsprong de meest technische van het gezelschap, staat er altijd weer op de grote momenten én rijdt vlot door het zand. De Nederlandse met Dominicaanse roots wordt niet zomaar door kenners de vrouwelijk versie van Mathieu van der Poel genoemd.

Denise Betsema is dan weer de grootste zandspecialiste van de drie. Betsema woont op Texel en vreet elke dag haar portie zand. Dat eilandgevoel, inclusief een portie stevige wind, zal ze zeker terugvinden in Oostende. En de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal spreekt al maanden van dit WK en heeft dus zeker haar plaats tussen de twee andere topfavorietes.

En toch, hoe dicht ze ook tegen elkaar aanleunen, als we eentje helemaal bovenaan moeten zetten, dan Lucinda Brand. Brand is diegene met de grootste motor, mede met dank aan de wegcarrière die ze reeds achter de rug heeft. Los daarvan heeft de Rotterdamse in haar eerste volledige winter als veldrijdster hard gewerkt aan haar (zand)techniek, die haar de voorbije seizoenen toch af en toe in de steek heeft gelaten. Als het zaterdag op pure kracht aankomt, geven we Brand net een procentje meer kans dan Alvarado en Betsema.

Tot slot hebben we nog Clara Honsinger en Sanne Cant. De Amerikaanse heeft ons deze winter al een paar keer verrast, maar ze is niet de grootste zandkliever. Bovendien durft Honsinger af en toe helemaal de mist in te gaan bij de start en dat doe je op het WK maar beter niet… En Cant? De Lilse is drievoudig wereldkampioene, maar kende de voorbije maanden haar moeilijkste winter in jaren. Pluspunten: het gaat de laatste weken crescendo met haar vormpeil en ze voelt zich als een vis in het water in het zand. Maar zonder falen van het trio Brand-Alvarado-Betsema lijkt een podiumplaats net iets te hoog gegrepen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Ceylin del Carmen Avarado, Denise Betsema

* Annemarie Worst, Clara Honsinger, Sanne Cant

Weer en TV

In Oostende wordt zaterdagochtend en -middag – volgens website Meteovista – heel wat regen verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor modder in de Hippodroom, is maar de vraag. De wind aan de kust zorgt ervoor dat het water snel opdroogt. Als het uiteraard blijft regenen tijdens de wedstrijden, kunnen we een ander verhaal krijgen.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Oostende live uit. Ook de elitewedstrijd bij de vrouwen. De uitzending op Sporza begint om 15u. Ook Eurosport en NOS zijn er – in tegenstelling tot de beloftenwedstrijden – live bij voor de elitewedstrijden.