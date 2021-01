Ryan Kamp kan leven met tweede plek: “Ik ben blij voor Pim”

Video

Ryan Kamp zag zijn landgenoot Pim Ronhaar wereldkampioen worden, maar kon daar zeker mee leven. “Ik voel me blij en ben blij voor Pim”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

“De teleurstelling is dan ook niet zo groot. Deze tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag. De eerste helft van de koers was niet goed. Ik had een verkrampt gevoel en niks ging soepel. Daarna sloeg mijn motor aan, maar toen was het al te laat”, blikt hij terug. “Ik geloofde er nog wel lang in. Totdat ik op de trap uitgleed dacht ik dat het erin zat. Ik ben blij voor Nederland. Dit behoort tot de mooiste scenario’s.”

De grote vraag is nu: blijft Kamp volgend jaar nog belofte nu hij geen wereldkampioen meer is? “Binnenkort is daar meer duidelijkheid over. Vandaag heeft in ieder geval een grote rol gespeeld bij de beslissing die ik heb gemaakt.”