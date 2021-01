WK Oostende 2021: Voorbeschouwing mannen elite

Oostende vormt dit weekend het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. Zondagmiddag tussen 15.15 en 16.20 uur sluiten de elite-mannen het WK af. Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Het is de enige vraag die er toe doet. Zonder een mirakel pakt een van beide heren zijn vierde regenboogtrui als prof. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Voor de tiende keer in de geschiedenis van het WK veldrijden wordt de titelstrijd in België afgewerkt. De Fransman André Dufraisse was de eerste winnaar op Belgische bodem. In Edelare (bij Oudenaarde) haalde hij het voor Firmin Van Kerrebroeck. Daarna volgden respectievelijk Overboelare (1964), Zolder (1970), Lembeek (1986), Koksijde (1996), opnieuw Zolder (2002), Hooglede-Gits (2007), Koksijde (2012) en nog een derde keer Zolder (2016).

Opvallend: de vijf laatste wereldkampioenschappen op Belgische bodem werden bij de eliterenners telkens gewonnen door een Belg. De organisatie in Oostende, het Weg-en Veldritcomité Hooglede-Gits, is overigens aan zijn tweede WK toe. Veertien jaar nadat Erwin Vervecken een knotsgek WK in Gits op zijn naam schreef, is het team van voorzitter Rik Debeaussaert nu dus opnieuw aan zet.

Al hing het WK dit jaar lange tijd aan een zijden draadje. Covid-19 zorgt ervoor dat er geen publiek naar de Wellingtonrenbaan mag komen en dat is voor de organisator een immense financiële aderlating. In Hooglede-Gits, in 2007, waren op zondag om en bij de 40.000 fans van de partij, terwijl ook op zaterdag minstens 20.000 mensen de weg naar Gits hadden gevonden. Pas half november 2020 hakte Debeausaert de knoop definitief door om uit liefde voor de sport het WK toch te laten doorgaan. Met wat extra steun van de stad Oostende, de Vlaamse overheid en de UCI hoopt hij de financiële schade te beperken.

Bibberen

Door een plotse opstoot van de coronacijfers in de stad (een week voor het WK werden in Oostende plots vijftien positieve gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant van Covid-19 vastgesteld), was het ook in de slotweek nog bibberen, maar dankzij een nóg strikter protocol en het extra decimeren van het aantal aanwezigen, kan het WK toch plaatsvinden. Weliswaar alleen de mannen en vrouwen in de beloften- en elitecategorieën. De junioren-WK’s werden al eerder afgelast.

Recordhouder bij de mannen-elite is Erik De Vlaeminck met zeven wereldtitels, gevolgd door André Dufraisse, Renato Longo en Albert Zweifel, die elk vijf keer wonnen. Topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben elk drie regenboogtruien in de kast liggen, een van hen zal zondagnamiddag Roland Liboton (vier WK-titels) bijbenen.

Laatste tien winnaars WK Veldrijden

2020: Mathieu van der Poel – Dübendorf

2019: Mathieu van der Poel – Bogense

2018: Wout van Aert – Valkenburg

2017: Wout van Aert – Bieles

2016: Wout van Aert – Heusden-Zolder

2015: Mathieu van der Poel – Tábor

2014: Zdeněk Štybar – Hoogerheide

2013: Sven Nys – Louisville

2012: Niels Albert – Koksijde

2011: Zdeněk Štybar – Sankt Wendel

Parcours

Via onderstaande link krijg je een uitgebreide vooruitblik op het parcours in Oostende.

Programma

Zaterdag 30 januari 2021

13u35: Mannen U23

15u15: Vrouwen Elite

Zondag 31 januari 2021

13u35: Vrouwen U23

15u15: Mannen Elite

Locatie

Hippodroom Oostende

Website organisatie

WK-info op de UCI-website (live timing en officiële documenten)

Alle deelnemerslijsten

Favorieten

Er staan zondagnamiddag 46 deelnemers aan de start uit vijftien verschillende landen. Maar we moeten er niet flauw over doen, zonder een half mirakel gaat de wereldtitel veldrijden bij de elite-mannen in Oostende naar Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Niemand komt in principe ook maar in de buurt van de twee tenoren.

Maar dat maakt dit WK er niet minder aantrekkelijk op. Juist omdat Van Aert en Van der Poel dan weer zo aan elkaar gewaagd zijn, is het bijzonder moeilijk om een voorspelling te doen. Beiden hebben voor de start van hun crossseizoen aangegeven maar één ultiem doel te hebben deze winter: wereldkampioen worden in Oostende.

Het zijn twee hardrijders, het zijn twee zandspecialisten, het zijn twee toppers op alle vlakken. Het enige dat ze van elkaar onderscheidt, is dat Van Aert sterker is als het over pure power gaat, terwijl Van der Poel dan weer technisch de betere van de twee is. En wellicht is de Nederlander ook net dat tikkeltje explosiever over een korte afstand – denk maar aan de sprint in de Ronde van Vlaanderen, waarin Van der Poel zo lang mogelijk wachtte om aan te zetten.

Maar als de hippodroom tegen zondagnamiddag niet in een glijbaan is veranderd, wordt dit deel van de omloop veel minder bepalend dan de passage over het strand aan de Noordzee. En dan wordt het afwachten hoe het zand erbij ligt. Hoe meer er gelopen moet worden, des te groter het voordeel voor Van Aert. Als het zand berijdbaar is, zal de vorm van de dag bepalend zijn. Voor ons starten de twee op gelijke hoogte.

Voor de derde podiumplaats verwachten we een duel tussen Tom Pidcock, Toon Aerts (de nummers twee en drie van vorig jaar), Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Sweeck is de grootste zandspecialist van het kwartet en gaf de voorbije weken blijk van een stijgend vormpeil. Maar ook Toon Aerts en Tom Pidcock bewezen eerder al dat het zand voor hen weinig geheimen heeft en werkten naar dit WK toe.

Onze laatste sterren, al dichtten wij ze niet onmiddellijk podiumkansen toe, gaan naar Lars van der Haar, Daan Soete (ook een echte zandspecialist), Corné van Kessel, Eli Iserbyt en Gianni Vermeersch. Vallen net uit de boot, Quinten Hermans, Felipe Orts en Zdeněk Štybar. Ook de Tsjech is drievoudig wereldkampioen en start naar eigen zeggen met ambitie, maar heeft deze winter nog geen enkele veldrit betwist en zit momenteel in volle opbouw richting het klassieke voorjaar op de weg. Dan is dat WK toch niet meer dan een tussendoortje.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert, Mathieu van der Poel

** Laurens Sweeck, Toon Aerts, Tom Pidcock

* Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Daan Soete, Corné van Kessel, Eli Iserbyt, Gianni Vermeersch

Weer en TV

In Oostende wordt zaterdagochtend en -middag – volgens website Meteovista – heel wat regen verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor modder in de Hippodroom, is maar de vraag. De wind aan de kust zorgt ervoor dat het water snel opdroogt. Als het uiteraard blijft regenen tijdens de wedstrijden, kunnen we een ander verhaal krijgen.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Oostende live uit. Ook de elitewedstrijd bij de mannen. De uitzending op Sporza begint om 15.00 uur. Ook Eurosport en NOS zijn er – in tegenstelling tot de beloftenwedstrijden – live bij voor de elitewedstrijden.

