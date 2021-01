WK veldrijden: beloftenwedstrijden gaan door, juniorenkoersen geschrapt

De junioren zullen dit jaar niet in actie komen op het WK veldrijden in Oostende. De UCI heeft vanwege de heersende coronapandemie besloten om de wedstrijden voor U19 te schrappen. Voor de beloften is er wel goed nieuws: de U23-wedstrijden gaan gewoon door.

Voor de junioren in het veldrijden is het een seizoen om snel te vergeten, aangezien de meeste crossen zijn afgelast ten gevolge het coronavirus. Zo ging er eerder al een streep door de wereldbekermanches en de meeste organisatoren kiezen in coronatijd voor een beperkt veldritprogramma, met vaak alleen crossen voor eliterenners.

De UCI hoopte wel dat de junioren later deze maand konden meedoen aan het WK in Oostende (30-31 januari). Het zag er ruim twee weken voor het WK wel goed uit, maar inmiddels is de internationale wielerunie tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om ook nog twee juniorenwedstrijden (voor jongens en meisjes) te organiseren.

Vorig jaar gingen de titels bij de junioren in het Zwitserse Dübendorf naar Shirin van Anrooij en Thibau Nys. Voor de U23-renners is er dus wel goed nieuws, hun wedstrijden blijven wel degelijk op het wedstrijdprogramma staan.