Denise Betsema na eerste WK-medaille: “Gemengde gevoelens”

Denise Betsema reed in de eerste rondes sterk door het zand, maar kwam in de laatste ronde net iets te kort om met Annemarie Worst en Lucinda Brand om de wereldtitel te strijden. “Ik ben tevreden, maar heb gemengde gevoelens.”

“Enerzijds ben ik blij om voor het eerst een medaille op het WK mee naar huis te nemen, anderzijds zat ik dicht bij een wereldtitel dus is het ook een beetje zuur”, gaat ze verder bij Sporza. “Ik wist na twee ronden dat het nog lang en zwaar ging zijn. De looppassages gingen op een gegeven moment langzamer dan de anderen. Mijn knie die ik vorige week blesseerde kwam weer opspelen.”

“Ik heb die knieblessure een beetje stilgehouden deze week. Ik heb lang met een dikke knie rondgelopen, maar vandaag ging het beter. Alleen op het einde was het vervelend.”

Betsema deed het vandaag goed op het strand van Oostende. Geheel onverwachts was dat met haar ervaring op Texel niet. “De zandpassages gingen goed, maar als je je hard opblaast tijdens het lopen, dan kom je jezelf tegen. Ik heb niet het gevoel dat ik te snel was gestart, want ik had mijn eigen ritme te pakken.”

“Super mooi dat er een oranje podium is”, eindigt ze. “Ik gun het Lucinda zeker. Ze is een mooie winnares”