Worst: “Minder ontgoocheld dan vorig jaar”

Annemarie Worst verloor pas helemaal aan het einde van de slotronde de wereldtitel aan Lucinda Brand na een pijnlijke schuiver. Desondanks reageerde de Nederlandse achteraf nuchter en tevreden.

“Ik ben minder ontgoocheld dan vorig jaar”, aldus Worst bij Sporza. “Het seizoen was minder dan vorig jaar, dus was het mijn doel om hier met het WK goed af te sluiten. Het WK is altijd een aparte wedstrijd, dus heb ik daar alles op gezet. Daarom heb je me de afgelopen weken misschien ook minder in de uitslagen gezien, dat was met vandaag in het achterhoofd.”

Hét moment was natuurlijk het lichte contact tussen Worst en Brand, waarbij de ex-mountainbikester plots onderuit ging. “Maar zoiets kan gebeuren in het heetst van de strijd. We waren aan elkaar gewaagd en het is jammer dat het zo loopt, maar het kan gebeuren want het is gewoon heel glad op die renbaan? Ik schrok, verwachtte het niet dat ze daar ging passeren, maar ben zeker tevreden met mijn wedstrijd. Gewoon balen dat ik dan niet win.”