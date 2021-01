Fem van Empel wint goud op WK veldrijden voor beloften vrouwen

Fem van Empel is in Oostende wereldkampioene veldrijden bij de beloften vrouwen geworden. Het 18-jarige toptalente maakte in de slotronde het verschil tijdens de passage over het strand. Het zilver was voor landgenote Aniek van Alphen. De Hongaarse Kata Blanka Vas veroverde het brons.

Na de eerste passage over het strand reed Inge van der Heijden weg uit een kopgroep van vijf. Ze kreeg Fem van Empel, Aniek van Alphen en Kata Blanka Vas achter zich aan. Anna Kay kon dat tempo niet meteen volgen en was op achtervolgen aangewezen. Vooraan hield Van der Heijden haar voorsprong op het achtervolgende drietal vast; bij het ingaan van de derde ronde was het verschil vijftien seconden.

Op dat moment waren de beloftes halfweg koers. In de achtergrond bepaalde de Hongaarse Vas het tempo. De winnares van de Wereldbeker voor U23-rensters wist zo in de derde ronde het gat te dichten met Van der Heijden, die haar inspanning niet door kon trekken. Een kopgroep van vier rensters ging daardoor de laatste ronde in: Van Empel, Van Alphen, Vas en Van der Heijden vonden elkaar.

In de loopstrook van de kustlijn naar de boulevard leek Van Empel een gat te slaan. Alleen Van Alphen kon haar enigszins volgen, maar na de grote brug had Van Empel het verschil nog groter gemaakt. Vas haakte definitief af op de technische stroken over het gras en zag uiteindelijk Van Empel het goud winnen, vlak voor Van Alphen.

Eerder deze week plaatsten wij een uitgebreid interview met Fem van Empel. Maak kennis met de nog maar 18-jarige, kersverse wereldkampioene.

WK veldrijden 2021 in Oostende

Uitslag beloften vrouwen

Fem van Empel in 36m59s

Aniek van Alphen op 3s

Kata Blanka Vas op 9s

4. Inge van der Heijden op 27s

5. Francesca Baroni op 54s

6. Puck Pieterse op 56s

7. Manon Bakker op 1m04s

8. Anna Kay op 1m10s

9. Marthe Truyen op 1m53s

10. Marion Norbert Riberolle op 2m11s