Bronzen Toon Aerts: “Ik had deze prestatie echt wel nodig”

Toon Aerts oogde aan de finish zo mogelijk nog blijer dan winnaar Mathieu van der Poel op het WK veldrijden in Oostende, want hij redde zijn seizoen hier met een knappe bronzen medaille.

“Dit had ik echt wel nodig”, aldus Aerts bij Sporza. “Dit was een moeizaam seizoen. Telkens dacht ik: nu ben ik vertrokken, maar dan was er ofwel weer een accidentje of blessure, of juist een sterke periode van Iserbyt of Vanthourenhout, het ploegenspel,… Maar nu ik hier op het podium sta, is dat allemaal vergeten. Dit is veel mooier dan eender welke overwinning in een kleinere cross.”

Al maakte Pidcock het hem nog knaplastig. “Ik denk dat ik misschien iets te snel ben weggereden bij de andere jongens die zouden strijden om plekje drie. Ik zat daar bijna de ganse koers alleen en dat kostte veel krachten naar het einde toe. Pidcock kwam nog sterk opzetten, maar maakte gelukkig veel foutjes in het zand, terwijl ik er wel goed doorheen reed. In de slotronde was het een sprint tussen twee stervende zwanen, maar ik maak het gelukkig af.”

“Ik denk dat het heel mooi is om met twee wereldtoppers als Wout en Mathieu op het podium te staan. Niet alleen wereldtoppers in het veld, maar in heel het wielrennen. Dan mag je zeggen dat die derde plaats heel mooi is.”