WK Oostende 2021: Voorbeschouwing vrouwen beloften

Zaterdagmiddag bijten de mannen U23 de spits af op het WK veldrijden, zondagnamiddag is het de beurt aan de beloften vrouwen. De Française Marion Norbert Riberolle verdedigt haar titel, maar dit jaar is de Nederlandse Manon Bakker de topfavoriete voor het goud. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Veel historie heeft het WK veldrijden voor dames beloften niet. Pas vijf jaar geleden – in Heusden-Zolder – stond deze categorie voor het eerst op het menu. Spring-in-‘t-veld Evie Richards zorgde voor een verrassing van formaat. In haar allereerste veldrit ooit op het Europese vasteland veegde de Britse de vloer aan met de concurrentie.

Een jaar later trok Annemarie Worst aan het langste eind in het Luxemburgse Bieles. Zij haalde het van de Amerikaanse Ellen Noble, terwijl uittredend kampioen Richards het brons pakte. In 2018 was het opnieuw de beurt aan Richards. Op het loodzware parcours op en rond de Cauberg in Valkenburg zette de Britse alleskunner Ceylin del Carmen Alvarado op bijna driekwart minuut.

In Bogense (2019) was Alvarado dé topfavoriete, maar de Nederlandse liet zich de kaas van het brood eten door haar landgenote Inge van der Heijden. Bondscoach De Knegt was na afloop toch de grote winnaar, want met Van der Heijden, Fleur Nagengast en Ceylin del Carmen Alvarado kleurde het podium helemaal oranje.

Vorig jaar verraste Marion Norbert Riberolle. De Franse powervrouw haalde het op het vliegveld van Dübendorf met ruime voorsprong van Blanka Kata Vas en Anna Kay. Nederland moest het doen met een vijfde plaats van Manon Bakker. Bakker gaf meer dan anderhalve minuut toe op Riberolle.

Laatste winnaars WK belofte-vrouwen

2020: Marion Norbert Riberolle

2019: Inge van der Heijden

2018: Evie Richards

2017: Annemarie Worst

2016: Evie Richards

Parcours

Via onderstaande link krijg je een uitgebreide vooruitblik op het parcours in Oostende.

Programma

Zaterdag 30 januari 2021

13u35: Mannen U23

15u15: Vrouwen Elite

Zondag 31 januari 2021

13u35: Vrouwen U23

15u15: Mannen Elite

Locatie

Hippodroom Oostende

Website organisatie

WK-info op de UCI-website (live timing en officiële documenten)

Alle deelnemerslijsten

Favorieten

Manon Bakker finishte de voorbije twee weken vierde in Mol, derde in Hamme en nog eens derde in Overijse. Jawel, tussen de elite-dames. Dan bestaat er geen twijfel over wie de favorietenrol bij de U23 vrouwen torst. Manon Bakker reed nooit sterker dan de voorbije weken en bombardeerde zich zo in een aantal weken tijd tot favoriete. Bakker komt uit voor Credishop-Fristads, een van de teams van de broers Roodhooft.

Concurrentie voor Bakker komt vanuit meerdere hoeken. Uit het eigen Nederlandse team bijvoorbeeld met Fem van Empel en Puck Pieterse. Van Empel (18) is de revelatie van deze winter. De Sint-Michielsgestelse droomde er tot anderhalf jaar geleden nog van om het tot profvoetballer te schoppen, maakte de switch naar het veldrijden en kreeg intussen reeds een profcontract aangeboden. Van Empel slaagde er de voorbije maanden in om – meestal vanuit een mindere startpositie – mee te doen voor de plaatsen vijf tot tien bij de eliterensters. In Dendermonde werd ze zelfs vierde. Puck Pieterse, ploegmaatje van Ceylin del Carmen Alvarado, is regerend Europees U23-kampioene, finishte zesde in de Zilvermeercross. Ook zij is amper achttien en kan meedingen naar de regenboogtrui.

Andere kanshebster op goud: Blanka Kata Vas. Zij won deze winter maar liefst vijf wedstrijden bij de elites, waaronder die in Bredene en Gullegem. Bovendien focust de Hongaarse kampioene al maanden op Oostende. Niet toevallig kampeert ze (figuurlijk) al anderhalve week in de kuststad, om nog wat extra zandgevoel op te doen.

En wat kan de uittredende kampioene? Marion Norbert Riberolle heeft een mindere winter achter de rug, maar lijkt – in de weken van de waarheid – recht te krabbelen. Bovendien krijgt ze wel een parcours voor de wielen dat haar ligt, met meerdere stroken op de kracht.

Onze laatste sterren gaan naar Anna Kay en Aniek van Alphen. Kay verbaasde in Overijse met een zevende plaats, dan wel op een parcours waarop ze het best tot haar recht komt. Van Alphen begon haar seizoen met een verrassende prestatie in Lokeren, waar ze alle gevestigde waarden achter haar liet. Het bleef bij die ene zege, maar los daarvan bevestigde ze af en toe haar progressie. Kay en Van Alphen zijn niet onbelangrijke outsiders.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Manon Bakker

** Blanka Kata Vas, Puck Pieterse, Fem van Empel

* Anna Kay, Marion Norbert Riberolle, Aniek van Alphen

Weer en TV

In Oostende wordt zaterdagochtend en -middag – volgens website Meteovista – heel wat regen verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor modder in de Hippodroom, is maar de vraag. De wind aan de kust zorgt ervoor dat het water snel opdroogt. Als het uiteraard blijft regenen tijdens de wedstrijden, kunnen we een ander verhaal krijgen.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Oostende live uit. Ook de beloftenwedstrijd bij de vrouwen. De uitzending op Sporza begint om 13u30 uur. Volgens onze laatste informatie zenden Eurosport en NOS alleen de elitewedstrijden uit.