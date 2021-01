WK Oostende 2021: Voorbeschouwing mannen beloften

Komend weekend vormt Oostende het decor voor de wereldkampioenschappen veldrijden. Zaterdagmiddag bijten de mannen U23 de spits af. De Nederlander Ryan Kamp verdedigt zijn titel, de Belgen Niels Vandeputte en Toon Vandebosch lijken zijn grootste uitdagers. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het eerste WK voor beloften werd pas in 1996 in het Franse Montreuil afgewerkt. Miguel Martinez schreef in eigen land die allereerste editie op zijn naam. De daaropvolgende jaren mochten Sven Nys (1997 en 1998) en Bart Wellens (1999 en 2000) met de regenboogtrui naar huis.

Ongeveer alle toppers die later bij de elites het mooie weer maakten, werden voor hun profcarrière wel een keertje wereldkampioen bij de beloften. Denk maar aan Kevin Pauwels, Zdeněk Štybar, Lars Boom of Niels Albert. In een latere fase slaagden ook Lars van der Haar, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis en Tom Pidcock daarin.

Namen die we op de erelijst missen zijn Toon Aerts (die pas als prof zijn grootste progressie maakte), Laurens Sweeck en … Mathieu van der Poel. Die laatste reed namelijk maar één WK bij de U23, maar uitgerekend voor eigen volk liep het fout. De titel in Hoogerheide (2014) ging naar Wout van Aert. Van der Poel moest na een offday vrede nemen met brons. Een jaar later, in Tábor, pakten Van der Poel en Van Aert als beloften meteen goud en zilver bij de eliterenners.

Dit jaar vindt het WK plaats in Oostende. De organisatie is in handen van het Veld- en wegritcomité Hooglede-Gits, dat in 2007 al een keertje gastheer was van het WK veldrijden. Het organiserend comité kan overigens nog meer adelbrieven voorleggen, waaronder een Europees – en Belgisch kampioenschap op de weg.

Laatste tien winnaars WK veldrijden U23 mannen

2020: Ryan Kamp

2019: Tom Pidcock

2018: Eli Iserbyt

2017: Joris Nieuwenhuis

2016: Eli Iserbyt

2015: Michael Vanthourenhout

2014: Wout van Aert

2013: Mike Teunissen

2012: Lars van der Haar

2011: Lars van der Haar

Parcours

Via onderstaande link krijg je een uitgebreide vooruitblik op het parcours in Oostende.

Programma

Zaterdag 30 januari 2021

13u35: Mannen U23

15u15: Vrouwen Elite

Zondag 31 januari 2021

13u35: Vrouwen U23

15u15: Mannen Elite

Locatie

Hippodroom Oostende

Website organisatie

WK-info op de UCI-website (live timing en officiële documenten)

Alle deelnemerslijsten

Favorieten

Er staan zaterdagmiddag 49 deelnemers aan de start van het WK beloften, verdeeld over 11 landen. Ryan Kamp verdedigt de regenboogtrui die hij een jaar geleden behaalde in het Zwitserse Dübendorf. En de Nederlander is ook dit jaar de grote topfavoriet. In de enige beloftenwedstrijd die Kamp mocht rijden (het EK in Rosmalen) overklaste hij de tegenstand. Al moet gezegd dat er in het Autotron geen Belgen aan de start stonden. De Britten Thomas Mein en Cameron Mason pakten daar zilver en brons.

Kamp was ook de beste belofte in tal van elitewedstrijden. Daarenboven eindigde hij maar liefst negen keer in de top tien tussen de profs. De laatste weken waren de resultaten iets minder, maar Kamp nam bewust wat gas terug om dan te pieken naar Oostende. Na een zware trainingsperiode had hij het zaterdag in Hamme nog moeilijk om het crossgevoel terug te vinden, maar in Overijse haalde hij weer zijn normale niveau.

Twee van zijn belangrijkste uitdagers zijn Belgen. Zowel Niels Vandeputte als Toon Vandebosch zijn echte zandklievers. Vandeputte viel begin december uit met een wervelbreuk, maar is net op tijd hersteld om te schitteren op het WK, zijn ultieme doel deze winter. Verkijk u niet op de resultaten van Hamme en Overijse. Het waren Vandeputtes eerste wedstrijden na zijn revalidatie en in het zand stijgt de jonge ploegmaat van Van der Poel steevast boven zichzelf uit.

Toon Vanderbosch kende een wisselvallige winter, maar ook hij lijkt net op tijd opnieuw de hoogvorm te pakken te hebben. Hij was al knap 11de in de Zilvermeercross en ook zondag hield hij heel lang stand tussen de beste beloften. Ook Thomas Mein is een waardige uitdager. De Brit die onder de vleugels van Bart Wellens rijdt, bewees eerder al goed met zandomlopen overweg te kunnen.

Een andere ster geven we aan Timo Kielich. De Limburger is laatstejaarsbelofte en excelleert vooral in het klimwerk. Niet toevallig was hij in Overijse de beste belofte van het hele pak (11de), Maar Kielich is niet altijd de meest regelmatige veldrijder. Als hij een topdag kent, kan de renner van Credishop-Fristads zijn U23-periode in stijl afsluiten.

Pim Ronhaar, naast Kamp en Vandebosch ook al een talent uit de stal van Jurgen Mettepenningen, is meer dan een belangrijke outsider. Vooral op loodzware omlopen moet Ronhaar niet onderdoen voor zijn maatje Kamp. Zo ploeterde hij in Dendermonde naar een achtste stek.

Geen ster, maar wel een leuke outsider: de Brit Ben Turner, ploegmaat van Tom Pidcock bij het Trinity Team. Turner is vice-Europees kampioen en werd 11de in Dendermonde en 12de in Baal, telkens tussen de profs. Geen Spanjaarden, Fransen of Tsjechen in onze lijstje outsiders deze keer. Voor hen lijkt het parcours te specifiek.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ryan Kamp

** Niels Vandeputte, Toon Vandebosch

* Thomas Mein, Pim Ronhaar, Timo Kielich

Weer en TV

In Oostende wordt zaterdagochtend en – middag – volgens website Meteovista – heel wat regen verwacht. Of dat voldoende zal zijn voor modder in de Hippodroom, is maar de vraag. De wind aan de kust zorgt ervoor dat het water snel opdroogt. Als het uiteraard blijft regenen tijdens de wedstrijden, kunnen we een ander verhaal krijgen.

Sporza zendt alle WK-wedstrijden in Oostende live uit. Ook de beloftenwedstrijd bij de mannen. De uitzending op Sporza begint om 13u30 uur. Volgens onze laatste informatie zenden Eurosport en NOS alleen de elitewedstrijden uit.