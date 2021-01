Van Empel vol ongeloof na wereldtitel: “Altijd geloof gehad in mezelf”

Fem van Empel sprak na afloop van een ‘ongelooflijke’ wereldtitel die ze behaald had tijdens het WK veldrijden voor beloften vrouwen. “Als eerstejaars beloften al gelijk zo wereldkampioen worden, dat is ongelooflijk”, vertelt de 18-jarige Brabantse.

“Ik wist dat mijn conditie goed was en dat het op het mentale gedeelte kon gebeuren. Ik was heel relaxed voor de wedstrijd en heb altijd geloof gehad in mezelf”, aldus Van Empel.

Een van haar concurrentes was Kata Blanka Vas, die uiteindelijk derde werd. “Ze was heel sterk in het zand, maar ik was verbaasd dat ze op het strand soms een andere lijn koos. Ik twijfelde of ik dat ook moest doen, maar ik denk dat ik uiteindelijk mijn eigen wedstrijd heb gereden. Ik mag meer dan trots zijn op mezelf.”

In de slotronde maakte Van Empel het verschil. “Ik had in gedachten om in de laatste ronde op de grote brug te demarreren, dat pakte goed uit. Ik bleef koel en stapte op tijd af. Tijdens het lopen heb ik toen een kloofje gemaakt. Aniek van Alphen kwam nog even opzetten, maar ik denk dat we het goed hebben gedaan als team.”

Als eerstejaars belofte wil Van Empel nog niet denken aan een stap naar de profs. “Nee, ik ben pas net begonnen en wil niets forceren. Ik heb nog alle tijd en kan rustig groeien. En ik ga vooral genieten nu”, lacht ze.