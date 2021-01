Wout van Aert baalt na zilver op WK: “Ben teleurgesteld in mezelf”

Wout van Aert baalt van zichzelf na zijn zilveren medaille op het WK veldrijden in Oostende. De Belgische topfavoriet reed in pole position om te winnen, maar een lekke band gooide roet in het eten. “Ik ben teleurgesteld in mezelf, omdat ik niet teruggevochten heb zoals ik dat normaal kan”, vertelt hij na afloop.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want ik zat op een gegeven moment in een gunstige situatie, maar het lek rijden kostte veel tijd”, blikt Van Aert terug. “Ik denk dat in de buurt van de materiaalpost gebeurde, bij het kruisen van de finish al. Het was ook niet direct plat, maar ik denk een leegloper. Soit, ik verlies daar een halve minuut. Uiteindelijk kwam ik wel dichter op Mathieu, maar toen ontplofte ik…”

Van Aert had een goede start en pakte snel een voorsprong. Hij dacht dat hij zich het een en ander kon veroorloven. “Ik zat in de situatie die ik wilde hebben, maar de lekke band vergooide mijn kansen”, baalt hij.

‘Er brak iets mentaal’

“Ik denk dat je na twee rondes kon zien dat ik super was. Lekke band kostte krachten, maar alles moet dan ook meezitten. Ik kan mij alleen verwijten dat ik niet meer door de muur kon gaan na de lekke band. Er brak iets mentaal en daar ben ik vooral teleurgesteld over”, zegt Van Aert.

Ondanks zijn teleurstelling had Van Aert wel complimenten over voor Van der Poel. “Hij is de verdiende kampioen. Hij heeft sterk gereden in het tweede deel, terwijl ik niet dichter kwam”, geeft hij aan.