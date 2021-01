Lucinda Brand na zege: “Ik wist vooraf dat ik nooit mocht opgeven”

Lucinda Brand werd in de eerste ronde al op een flink gat gereden door Denise Betsema, maar knokte zich terug en greep uiteindelijk haar eerste wereldtitel in Oostende. “Ik wist vooraf dat ik nooit mocht opgeven. Dat kon je al zien bij de beloften.”

“Het was zeker een wedstrijd van de lange adem”, gaat ze verder bij Sporza. “De laatste ronde was heel spannend. Helaas kwam Worst ten val. We pakten verschillende lijnen, maar raakten elkaar alsnog op het einde. De elleboog was op dat moment het zwakste punt om te raken. Dat is nooit leuk en ik had het graag anders gezien.”

Na een aantal jaren waarin Brand steevast mee mocht op het WK-podium is het dan nu eindelijk raak. “Dit is heel erg bijzonder”, eindigt ze. “Ik besef het nog niet helemaal. Na een paar jaar net niet is het heel gaaf om het nu net wel te hebben. Na zoveel jaren hard werken is het eindelijk gelukt. Hier ga ik eerst van genieten.”