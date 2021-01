Mathieu van der Poel voor vierde keer wereldkampioen veldrijden, zilver voor Wout van Aert

Mathieu van der Poel is voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden geworden. De 26-jarige Nederlander was de beste na een spannende zandcross in Oostende. Hij wist zijn eeuwige concurrent Wout van Aert te verslaan na een tweestrijd. De beslissing viel al in de derde ronde, toen Van Aert een lekke band kreeg. Het brons ging naar Toon Aerts.

De kopstart was voor Mathieu van der Poel, maar het was Wout van Aert die na de eerste beklimming van de brug als eerste het zand indook. Na de passage door het strand konden alleen Laurens Sweeck, Toon Aerts, Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout enigszins volgen. Van Aert en Van der Poel kwamen daardoor op de renbaan elkaar al tegen, op ruim tien seconden gevolgd door de vier Belgen.

Valpartij Van der Poel

In de tweede ronde hoefde Van Aert, in tegenstelling tot Van der Poel, niet van de fiets in aanloop naar de tweede beklimming van de grote brug. Daardoor kon WVA een klein gaatje slaan. In zijn jacht om dat gat dicht te rijden, kwam Van der Poel hard ten val. De titelverdediger geraakte in een diep spoor en duikelde voorover, waardoor het verschil tussen Van Aert en Van der Poel groeide naar vijftien seconden. Toon Aerts had zich daarachter gemeld op de derde plek.

Lekke band voor Van Aert

Van der Poel liet zijn hoofd echter niet hangen. Door een goede passage in aanloop naar de brug reed hij een stuk van zijn achterstand dicht en zo sloot hij aan het einde van de derde ronde weer aan bij Van Aert. Niet veel later werd duidelijk hoe dat kon: de Belgische favoriet had een lekke band en moest van fiets wisselen. Hierdoor kon Van der Poel een voorsprong pakken van elf seconden.

Man-tegen-mangevecht

Halverwege de cross (na vier van de acht rondes) was het verschil door Van Aert teruggebracht tot zeven seconden. Het werd een waar man-tegen-mangevecht tussen de twee grootmeesters, waarin elk foutje in het zand of op de brug duur te staan kwam. Dat ondervond ook Van Aert in de vijfde ronde, want Van der Poel wist zijn voorsprong te verdubbelen. Ook in de zesde ronde liep hij verder uit, richting de twintig seconden.

Van der Poel maakt de beslissing

De kopman van Alpecin-Fenix breidde vervolgens zijn voorsprong alleen maar verder uit. Van der Poel maakte geen fouten en zette Van Aert in de voorlaatste ronde op ruim een halve minuut. Technisch maakte de Nederlander geen fouten meer. Zijn Belgische opponent deed nog verwoede pogingen om het gat te dichten, maar dat lukte alles behalve. Het verschil bleef, mede omdat Van der Poel geen risico meer nam, rond de 30 seconden hangen.

De strijd om het brons werd gewonnen door Toon Aerts. De 27-jarige Antwerpenaar reed lange tijd alleen op de derde plek, zag in de zesde ronde Tom Pidcock komen aansluiten, maar reed de jonge Brit weer uit zijn wiel. Pidcock zette in de slotronde nog even aan en dwong Aerts tot een sprintje, maar de versnelling van Pidcock kwam te laat.

Minder dan een uur

In de slotfase werd ook duidelijk dat het WK korter dan een uur ging duren; de jury had besloten om acht rondes te rijden in plaats van acht. Een opvallend gegeven, want normaal dient een grote wedstrijd als deze langer dan een uur te duren. Van der Poel finishte uiteindelijk na 58 minuten en 57 seconden.

WK veldrijden 2021 in Oostende

Uitslag mannen

Mathieu van der Poel in 58m57s

Wout van Aert op 37s

Toon Aerts op 1m24s

4. Tom Pidcock op 1m37s

5. Laurens Sweeck op 2m05s

6. Michael Vanthourenhout op 2m14s

7. Eli Iserbyt op 2m18s

8. Quinten Hermans op 2m23s

9. Lars van der Haar op 2m41s

10. Joris Nieuwenhuis op 3m15s