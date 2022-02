Dylan Groenewegen: “Als ik goed ben, weet ik dat ik een van de snelste ben”

Interview

Eind december verraste Dylan Groenewegen (28) de wielerwereld met een tussentijdse overstap. Zijn contract dat nog twee jaar zou duren bij Jumbo-Visma, liet hij in overeenstemming met de ploeg ontbinden om per direct te vertrekken naar BikeExchange-Jayco. Het grote doel dit jaar is opnieuw schitteren in de Tour de France. “Als ik goed ben, weet ik dat ik een van de snelste ben en dat wil ik ook laten zien”, zegt hij in een interview met WielerFlits.

Groenewegen stond halverwege december op het punt om aan het eerste trainingskamp van Jumbo-Visma in Gerona deel te nemen, toen de gesprekken over een tussentijdse overstap naar BikeExchange-Jayco in een stroomversnelling kwamen. “In een week tijd is de deal gesloten. Toen het rond was hebben we het een dag later meteen bekendgemaakt.”

Nieuwe start

Over de reden van zijn vertrek is hij duidelijk. “Ik weet niet of ik bij Jumbo-Visma nog wel de motivatie had om het uiterste van mezelf te geven. Zes jaar lang heb ik met plezier bij de ploeg gereden, maar ik merkte aan mezelf dat ik een nieuwe omgeving nodig had. Ik heb dat aangegeven in een gesprek met Richard Plugge (teammanager, red.) en Merijn Zeeman (sportief directeur, red.). Zij zeiden: ‘Als jij je daar goed bij voelt en je gaat er echt op vooruit, dan moet je dat doen en gaan we je niet tegenhouden.’ Ze hadden ook kunnen zeggen: blijf nog twee jaar en win maar een paar leuke koersen voor ons. Dat hebben ze niet gedaan en daar ben ik ze heel dankbaar voor.

Bij de nieuwe start hoorde niet alleen een nieuwe ploeg, een nieuwe trainer maar ook een ander managementbureau. Hij heeft afscheid genomen van SEG en laat zich vanaf nu vertegenwoordigen door marketing- en managementbureau House of Sport, dat ook de belangen behartigt van schaatser Sven Kramer. En die nieuwe trainer heet Alex, maar zijn achternaam? “Uhhh. Dat weet ik eigenlijk niet haha. Hij staat als ‘Alex Trainer’ in mijn telefoon”, lacht de Amsterdammer.

Wout van Aert

Bij BikeExchange-Jayco heeft Groenewegen min of meer de garantie op deelname aan de Tour de France. De belangrijkste rittenkoers op de wielerkalender was een doorslaggevende reden voor zijn overstap. “Sprinten bij Jumbo-Visma is op dit moment gewoon heel erg lastig. Ze willen per se voor een klassement gaan. Die gele droom najagen doen ze nu twee a drie jaar. Eerst combineerden ze dat nog met een sprinter en nu doen ze dat met Wout van Aert. Dat is een sprinter, tijdrijder en soort van klimmer ineen.”

“Hij is zeker niet de reden dat ik ben vertrokken, wel dat de focus op de sprint is verdwenen. Wout gaat daar ook nog tegenaan lopen. Hij wil voor de groene trui gaan, maar ik denk dat het heel lastig wordt binnen een ploeg die voor het klassement gaat.”

Saudi Tour

In de Saudi Tour (UCI 2.1), waar we hem spreken , maakt Groenewegen vandaag zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg. In de vijfdaagse rittenkoers zijn een drietal sprintkansen, waardoor een aantal topsprinters naar het Arabische land is afgereisd om het wielerseizoen te beginnen. Naast Groenewegen zijn ook Caleb Ewan (Lotto Soudal), Fernando Gaviria (UAE Emirates), Jakub Marecko (Alpecin-Fenix) en Danny van Poppel en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) afgereisd. “Voor iedereen altijd een spannend moment”, beaamt Groenewegen. “Allemaal hebben we hard getraind en ben je benieuwd waar je staat.”

De Amsterdammer is ervan overtuigd dat hij mentaal en conditioneel verder staat dan vorig jaar mei, toen hij terugkeerde van zijn schorsing voor het veroorzaken van de crash met Fabio Jakobsen. “Toen kozen we uiteindelijk voor de Giro d’Italia om terug te keren. Is dat achteraf slim geweest? Ik weet het niet, maar achteraf is makkelijk praten. In de Giro miste ik het vertrouwen. Ik wist dat ik niet getraind had, zoals ik had moeten trainen. Dat heeft mij heel het seizoen achtervolgd. Toen ik een paar weken na het NK weer een periode goed had getraind, won ik gelijk weer in de Rondes van Wallonië en in Denemarken.”

Sprinttrein

Bij BikeExchange-Jayco zal Groenewegen bijgestaan worden door een sprinttrein. In Luke Mezgec heeft hij een nieuwe lead-outman gevonden. “Hier en daar kan het een keer voorkomen dat ik een koers met iemand anders rijd, maar in 95% van de keren ga ik met hem proberen sprints te winnen. De eerste afspraak op WorldTour-niveau is volgende maand met de UAE Tour.”

