Rapportcijfers 2021: Astana-Premier Tech

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlits de WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. Vandaag de beurt aan een van de sterkhouders uit de WorldTour. Of althans, voorheen: Astana-Premier Tech.

In de rubriek Rapportcijfers 2021 geven we alle WorldTour-ploegen, de Belgische ProTeams en de Nederlandse Continental-teams rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van beneden naar boven af, gevolgd door de ProTeams en op onze Continental-feed sluiten we af met de Nederlandse ploegen. Ieder team beoordelen we op interpretatie. Dat wil zeggen: een zesde plaats in het eindklassement van de Tour de France is voor de ene ploeg een daverend succes en voor de ander een fikse teleurstelling. We beoordelen teams op basis van de klassiekers, de grote rondes en de overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij aangevuld met in het najaar Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.

Doelen 2021

Aan het begin van het seizoen zette sportief manager Aleksandr Vinokourov de lijnen uit voor Astana-Premier Tech, toen Yana Seel nog de grote baas binnen de ploeg was. Vino ging met Aleksandr Vlasov voor het podium in de Giro d’Italia, waarbij er stiekem zelfs gedroomd werd van de eindzege. Daarnaast zette hij in op dertig seizoenszeges en wilden de Kazachen doorgaan op de ingezette lijn in de klassiekers. Jakob Fuglsang won immers in 2020 de Ronde van Lombardije en een jaar eerder Luik-Bastenaken-Luik. Ook van toen nog nationaal kampioen en kopman Alexey Lutsenko werd er het nodige verwacht in de klassiekers.

Klassiekers: 5

Om maar meteen met het laatste onderdeel van de doelen te beginnen: dat liep niet uit op een daverend succes. Hoewel er goed werd begonnen met een zesde plek in De Omloop (Alex Aranburu), een negende plaats in Strade Bianche (Jakob Fuglsang) en een zevende plek in Milaan-San Remo (opnieuw Aranburu), was het daarna vrij pover. In de Ardennenklassiekers viel het ook tegen. Aranburu (Amstel Gold Race en Waalse Pijl) en Fuglsang (Luik) eindigden respectievelijk als elfde, dertiende en twaalfde. In Parijs-Roubaix haalde zelfs geen enkele renner de uitslag. Zes renners gaven op, Davide Martinelli en Benjamin Perry eindigden buiten tijd. Voor een ploeg als Astana-Premier Tech kan dat geen voldoende zijn: een vijf, dus.

Grote rondes: 6

Ook in de grote rondes hield het niet over. Het hoofddoel van de ploeg voor dit jaar was het podium halen in de Giro. Dat is niet gelukt, maar Alexandr Vlasov viel er met een vierde plek maar net buiten. Bij een ritzege zijn de azuurblauwen nooit in de buurt geweest; een derde plek van de 25-jarige Russische klimmer in etappe negen was de beste uitslag. In de Tour de France was Ion Izagirre dan weer dichtbij een etappeoverwinning. In de fameuze achtste etappe moest hij alleen Dylan Teuns voor zich laten.

Wel reed Alexey Lutsenko een heel sterke Ronde van Frankrijk. Ondanks dat hij slechts twee keer top-10 reed (tiende in de tijdrit op dag vijf en achtste in de elfde rit), reed hij daarnaast wel tien keer bij een resultaat tussen plek elf en plek zestien. Het resulteerde in een knappe zevende plek in het eindklassement, terwijl de Kazachse alleskunner nog nooit zo hoog eindigde in een grote ronde. In de Vuelta a España speelde het team een kleine rol, al pakte Aranburu bijna het rood op de openingsdag. Hij werd tweede.

Overige wedstrijden: 5

In de overige wedstrijden scoorde Astana-Premier Tech een onvoldoende. Er werden slechts dertien zeges behaald, waaronder vijf nationale titels tijdrijden en twee nationale titels op de weg. Aranburu en Ion Izagirre wonnen beiden een rit in de Ronde van het Baskenland, Lutsenko won de tijdrit in het Critérium du Dauphiné (waar hij ook al knap tweede werd in het eindklassement), Luis Léon Sánchez won de Ordiziako Klasika en helemaal op het eind van het seizoen zorgden Lutsenko en Samuele Battistella nog voor zeges in de Coppa Agostoni en de Veneto Classic. Voor de Italiaan zijn eerste profzege.

Onderaan de streep werd er wel een flinke rekening betaald, omdat Alexander Vinokourov ingezet had op dertig zeges. Het werden dus meer dan de helft minder. Waarom dan toch een vijf? In Parijs-Nice (tweede, Vlasov), Tour de Romandie (zevende, Ion Izagirre) en de Ronde van Zwitserland (derde, Fuglsang) was het qua rondewerk niet slecht. Daarnaast werden er een flink aantal tweede en derde plekken behaald, die met een beetje meer geluk net wel in een zege geresulteerd hadden kunnen hebben. Al bij al bleef Astana-Premier Tech wel onder de verwachtingen en dus is een kleine onvoldoende op z’n plaats.

Eindcijfer: 5,4

Resumé scoort de ploeg van Vinokourov een kleine onvoldoende voor het seizoen 2020. Lutsenko kende weliswaar een paar uitschieters, maar hij was met name aan het begin van het seizoen minder consistent dan we van hem gewend zijn. Fuglsang had het ook lastig en zette na een val in de Benelux Tour al een punt achter zijn seizoen. Vlasov leek zich in de Vuelta voor het eerst sinds de Giro weer op te richten, maar aan het eind van de derde week zakte hij weg en volgde er een opgave. Zonder topsprinter was dertig zeges wellicht ook wat optimistisch. Wel opmerkelijk: de groei van Aranburu. Tevens pijnlijk: van deze vier renners in dit blokje, rijdt alleen Lutsenko volgend jaar nog in het shirt van Astana Qazaqstan.

