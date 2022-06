Pooltips Tour de France 2022 – Tip #4

Morgen is het zo ver: de hardrijders van de Tour de France zullen gaan vechten om de gele trui. Waarschijnlijk staat je team al grotendeels vast, maar ook als je nog moet beginnen met het bouwen van je team kan deze video je goed helpen. Tussen 180 renners kiezen is namelijk geen makkie, laat staan als je een budget hebt. Vandaag de vierde WielerFlits-pooltip!

Strategietip #4

Selecteer niet blind een aantal klimmers, wat sprinters en een paar aanvallers. Voordat jij je pooltje samenstelt, doe je er goed aan door het parcours te bestuderen. Neem nu de komende Tour de France. Daar liggen als het tegenzit misschien maar twee echte kansen op een massasprint, als er twee keer wind staat in Denemarken en aanvallers de Cap Blanc-Nez in de vierde rit als springplank gebruiken op weg naar victorie.

Alleen in de laatste weken liggen er in Cahors en op de Champs-Elysées twee gegarandeerde kansen op een massasprint. Te veel sprinters selecteren is daarom niet een goed idee, zeker niet als je de hoofdprijs moet betalen voor Fabio Jakobsen en Caleb Ewan. In de komende Tour de France heb je veel meer aan de sterkere sprinters in de categorie Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Michael Matthews. Daarnaast zijn ook sterke aanvallers een goede optie. Zeg maar de categorie Bauke Mollema, Lennard Kämna en de laatste tip van vrijdag.

Welke tips neem jij mee in je Tourpool? En hoe ziet jouw selectie eruit? Laat het weten in de reacties.

