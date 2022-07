Van der Poel legt vinger op zere plek: “Iets fout gelopen met hoogtestage na de Giro”

De Tour de France draaide voor Mathieu van der Poel uit op een deceptie. Het bleef na zijn opgave lange tijd stil rondom de Nederlander, maar Van der Poel probeert twee weken na zijn DNF de vinger op de zere plek te leggen. “Ik denk vooral dat er met de hoogtestage na de Giro d’Italia iets fout is gelopen richting de Tour”, klinkt het in gesprek met de NOS.

Van der Poel zal niet met veel plezier terugkijken op zijn laatste Tour de France. Na een goede openingstijdrit in Kopenhagen, Van der Poel werd vijfde, had hij het in de eerste week vervolgens heel lastig. Toch leek hij er in het tweede weekend bovenop te krabbelen. In de epische rit naar de Col du Granon ging hij zelfs mee in een omvangrijke vroege vlucht, maar al op Lacets des Montvernier moest hij als eerste lossen. Zijn opgave volgde niet veel later, waarna hij met stille trom vertrok.

Van der Poel denkt wel een verklaring te hebben voor zijn mindere optreden in Frankrijk. “Ik denk vooral dat er met de hoogtestage na de Giro iets fout is gelopen richting de Tour”, zei hij voor het wielercriterium in Boxmeer, waar hij als eerste over de streep kwam. “Ik had niet het gevoel dat ik helemaal leeg uit de Giro kwam, integendeel. Misschien was mijn lichaam toch nog aan het herstellen en heeft het niet voldoende hersteld op hoogte.”

Uitgewrongen

“Als je dat (trainen op hoogte, red.) doet na een grote ronde, als je misschien toch meer herstel nodig hebt dan je denkt, kan het zijn dat je lichaam eerder uitgewrongen dan beter uit de hoogtestage komt. Ik ben niet honderd procent zeker, maar heb wel het gevoel dat het daaraan ligt, ja. We moeten natuurlijk wel kijken waar het is misgegaan, maar dan moeten we het laten rusten en nieuwe doelen stellen.”

De renner van Alpecin-Deceuninck richt zich dit wegseizoen vooral nog op het WK in het Australische Wollongong. “Het EK ga ik sowieso niet rijden, dat heb ik ook al tegen Koos (Moerenhout, de bondscoach, red.) gezegd. Het WK is wel iets waar ik een doel van ga maken. Ik hoop daarvoor ook al wat te laten zien, maar wel dat ik in Australië weer de beste versie van mezelf ben”, liet hij eerder al weten.