Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 21 slotrit naar Parijs

Het stemt altijd wat weemoedig, de laatste etappe van de Tour de France. Na de traditionele slotrit met de finish op de Champs-Élysées, moet de wielerliefhebber weer bijna een jaar wachten op het grote spektakel. Des te meer reden om er zondag nog eens goed voor te gaan zitten en te genieten van ongetwijfeld weer een spetterende sprint! WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Pak de champagneflessen, feestneuzen en moppenboekjes er maar bij, want de laatste etappe van de Tour de France 2022 is opnieuw een parade richting de Champs-Élysées. Na de tijdrit van zaterdag heeft het peloton zich begeven richting de hoofdstad Parijs.

Het startschot van etappe 21 klinkt bij Paris La Défense Arena. Dit is een stadion in de buitenwijk Nanterre, even ten westen van het centrum van Parijs. In de La Défense Arena worden over twee jaar de atletiekwedstrijden georganiseerd tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Aanvankelijk heette het stadion U Arena, maar door een deal met het bedrijf achter de gelijknamige kantorenwijk Paris La Défense is voor een naamsverandering gekozen.

Van de Paris La Défense Arena is het ongeveer acht kilometer naar de Champs-Élysées, de boulevard van Parijs. Maar organisator ASO vond dat iets te karig, dus is een etappe van ruim 115 kilometer uitgetekend. Vanaf het stadion rijdt het peloton een westelijke lus via Garches, Noisy-le-Roi, Bois-d’Arcy en Versailles (inclusief een passage langs het paleis) om zo in noordoostelijke richting terug te keren naar het centrum van de stad van de liefde.

Onderweg ligt ook nog de Côte de la forêt de Meudon (600 meter aan 10,8%) voor nog een bergsprint. Voor wat het waard is. Daarna wijst de navigatie de route richting de Champs-Élysées aan. De beroemde winkelstraat is al sinds 1975 de traditionele finishlocatie van de Tour de France. Na de eerste passage aan de streep wachten nog acht rondjes van ongeveer zeven kilometer, die zoals altijd wél op het scherpst van de snede betwist zullen worden.

Een van de namen die we altijd terug zien komen in lijstjes van de Champs-Élysées: Alexander Vinokourov, in 2005 de laatste renner die een massasprint wist te voorkomen. Tot vorig jaar was Gert Steegmans de laatste Belgische winnaar van de slotrit, maar op die plek in de geschiedenisboeken staat nu Wout van Aert. De laatste Nederlander die er won, is nog altijd Dylan Groenewegen. hij was de snelste in 2017.

De laatste tijdrit op de slotdag van de Tour de France dateert uit 1989, toen Greg LeMond de 24,5 kilometer lange chronoproef won, en daarmee Laurent Fignon in extremis uit de gele trui reed. Het verschil tussen beide heren was na bijna 88 uur koers slechts acht seconden…

Overigens staat 24 juli 2022 niet alleen in het teken van de slotrit van de Ronde van Frankrijk. “De Champs-Élysées is ook de startplaats van een historische vrouwenwedstrijd. Voorafgaand aan de finale van de Tour voor mannen, wordt hier de eerste etappe van de eerste editie van de Tour de France voor vrouwen gereden op het circuit in het hart van Parijs”, aldus ASO-directeur Christian Prudhomme.

Officieuze start: 16.30 uur

Officiële start: 16.45 uur

Finish: tussen 19.25 en 19.45 uur

Afstand: 115,6 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte du Pavé des Gardes: tussen 17.45 en 17.55 uur

Tussensprint Champs-Élysées: tussen 18.30 en 18.40 uur (800 meter na derde passage aan de finish)

Favorieten

In 2005 presteerde Alexander Vinokourov het schier onmogelijke: hij ontliep een massasprint op de Champs-Élysées. De zestien daaropvolgende jaren slaagde niemand er meer in om het peloton voor te blijven in Parijs. Dat dit deze editie wel gebeurt, is dan ook zeer onwaarschijnlijk. Het is dus uitkijken naar de snelle mannen.

Dat betekent in deze Tour voornamelijk uitkijken naar de mannen uit de Lage Landen. Laten we beginnen met de Belgen, die in de persoon van Wout van Aert de winnaar van vorig jaar in huis hebben. Destijds was de alleskunner van Jumbo-Visma – daags na zijn zege in de individuele tijdrit naar Saint-Émilion – sneller dan Jasper Philipsen en Mark Cavendish. Gaat hij dit slotweekend weer voor zo’n dubbel? De tijdritoverwinning is alvast weer binnen, nu nog eens uithalen op de Champs-Élysées.

Gemakkelijk gaat dat evenwel niet worden. De nummer twee van vorig jaar, Jasper Philipsen, lijkt dit seizoen weer een stap te hebben gemaakt. Net als in de Tour van 2021, verzamelde hij de afgelopen weken weer de nodige ereplaatsen, maar dit keer zat daar ook een zege bij. Dat maakt een enorm verschil. Ook voor het vertrouwen van Philipsen, die zich de meest constante van alle snelle mannen toonde. Gezien zijn tweede plaats in Cahors is hij bovendien nog lang niet kapot.

Bij Fabio Jakobsen is dat nog afwachten. De Nederlander kende een moeilijk doortocht door de Pyreneeën, waarbij vooral de rit naar Peyragudes hem zwaar viel. Maar Jakobsen haalde de tijdslimiet, en mag dus toch nog een keer gaat sprinten, in Parijs. Als hij nog iets in zijn benen heeft van het openingsweekend, moet hij kort kunnen komen. In Nyborg kwam hij er immers met een katachtige sprong uit. Lukt hem dat nu weer?

Dan moet hij wel Dylan Groenewegen verslaan. De renner van BikeExchange reed deze Tour slechts één keer top-vijf, maar die keer was het wel gelijk raak. In Sønderborg verwees hij Van Aert en Philipsen naar de plekken twee en drie. De daaropvolgende aankomsten waren hem nimmer op het lijf geschreven, wat van de finish op de Champs-Élysées niet gezegd kan worden. Groenewegen mocht hier immers al eens juichen. Daarnaast lijkt hij, in tegenstelling tot Jakobsen, relatief goed over de bergen te zijn gekomen. Hij klom behoorlijk goed deze ronde.

Caleb Ewan heeft de afgelopen drie weken duidelijk meer geleden: hij moest enkele keren tegen de tijdslimiet vechten. Maar dat was vooral in de Alpen en de overgangsritten die daarop volgden, want daarna ging het een stuk beter. De Australiër zei dat hij eindelijk zijn goede benen had teruggevonden. Met een tiende plek in Cahors – na een lastige rit – zal hij evenwel nog niet tevreden zijn. Ewan kan qua snelheid meer en zal dat zondag maar wat graag laten zien. Met één formidabele sprint zou hij zijn Tour kunnen redden.

Iemand die een ritzege niet meer per se nodig heeft, is Mads Pedersen. De Deen heeft zijn succes al ruim een week binnen. In Saint-Étienne was hij veruit de snelste van drie, nadat hij vanuit de kopgroep zelf de beslissende move had gemaakt. Sprinten op de Champs-Élysées is uiteraard wel wat anders. Maar na twee derde plaatsen in pelotonsprints – rit twee en vijftien – zal hij het vertrouwen hebben dat hij het met een beetje geluk ook hier af kan maken. Twee jaar terug was hij al eens tweede in de slotrit van de Tour. Een probleem: Pedersen had de voorbije dagen last van zijn maag. Is hij alweer helemaal hersteld?

Verrassen, Alberto Dainese weet hoe dat is. In de eerste tien ritten van de afgelopen Giro d’Italia kwam hij niet verder dan een zevende plaats, maar in etappe elf was hij daar opeens. De Italiaan gaf Fernando Gaviria het nakijken in Reggio Emilia. Deze Tour werd hij al een keer derde, twee dagen terug in Cahors. Dat was niet na een pure massasprint. Toch wijst het erop dat Dainese nog wel wat in de tank heeft en zich ook in Parijs er tussen zal gooien. Wie weet wat dat oplevert.

Ook zeker erbij: Peter Sagan. Na twee vierde, een vijfde en een zesde plaats, krijgt de Slowaak nog één kans op ritsucces. Maar hoe groot is die kans? Het lijkt onwaarschijnlijk dat de drievoudig wereldkampioen opeens alle genoemde namen vloert. Alleen zijn ervaring speelt misschien in zijn voordeel: Sagan heeft al acht keer gesprint op de Champs-Élysées. Dit waren zijn uitslagen: tweede, vierde, negende, zevende, tweede, achtste, tiende, derde. Geen overwinning dus, maar wel acht (!) keer bij de eerste tien, en geen enkele keer erbuiten.

Een groot verschil met Luca Mozzato, die dit jaar debuteert in de Tour. Dat doet de 24-jarige Italiaan evenwel niet onverdienstelijk: tot nog toe noteerde hij zes top-tienplaatsen. Danny van Poppel staat voorlopig op vier, maar was er al wel dichter bij dan Mozzato. Hij werd een keertje vierde (in Nyborg) en eenmaal vijfde (in Carcassonne). In Cahors kwam Van Poppel niet aan sprinten toe.

Er valt over te discussiëren of Christophe Laporte dat die dag wel deed, sprinten. De Fransman kwam namelijk solo over de streep, nadat hij in de slotkilometer naar de koplopers toesprong en hen vervolgens achterliet. Het toonde maar weer eens aan hoe ontzettend hard de 29-jarige coureur kan fietsen. Zondag zal hij vermoedelijk de lead-out doen voor Van Aert, maar dat verwachtten we vrijdag ook. We sluiten een tweede overwinning van Laporte dus niet uit.

De krachtige Noor Alexander Kristoff won al eens (in 2018) op de Champs-Élysées, maar kon nog niet imponeren in deze Tour. Andere rappe mannen die zich zullen smijten in Parijs zijn Hugo Hofstetter, Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) en Jérémy Lecroq (B&B Hotels-KTM).

Favorieten volgens WielerFlits:

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het is zondag behoorlijk warm in Parijs, volgens Weeronline. Als het peloton vertrekt is het zo’n 33 graden, met soms wat wolkenvelden. Tegen de tijd dat er gefinisht wordt, is het twee à drie graden koeler, maar schijnt de zon volop. Vanuit het zuiden waait een matige wind.

De tijdrit is vanaf 16.00 live te zien op Eurosport Player, vanaf 16.45 uur kun je terecht op Eurosport 1. Ondertussen, om 16.20, is ook Sporza (op Eén) ingeschakeld. De uitzending van de NOS (op NPO1) gaat om 17.36 uur van start. Alle genoemde zenders komen voorafgaand aan de slotrit ook met beelden van de eerste etappe van de Tour de France Femmes.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!