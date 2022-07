Dolblije Frans Maassen na laatste Tourtest: “Dit is echt onbeschrijfelijk”

Twee jaar geleden verspeelde Jumbo-Visma in extremis de Tourzege, dit jaar zal de Nederlandse formatie wel met een renner in het geel de Champs-Élysées opdraaien. Frans Maassen zag in de ploegleiderswagen hoe Wout van Aert zijn derde etappezege wist te boeken in de tijdrit naar Rocamadour en Jonas Vingegaard het geel wist veilig te stellen.

Sportief manager Merijn Zeeman moest na de finish echt even bekomen en ook Maassen was zichtbaar aangedaan. “Dit is echt super. In het begin was er wel stress, maar toen Jonas eenmaal aan het vliegen was. Niet normaal. Het is echt onbeschrijfelijk. Nu is het genieten, maar het was nog wel even stressen. Jonas ging voor mijn gevoel net iets te hard door de bochten, maar dat was volgens Grischa (Niermann, de andere ploegleider met dienst) niet het geval.”

“Dit is mooi. Jonas heeft zo’n motor en ging vandaag zo snel. Dit is genieten, kicken! Nu moet het wel lukken, he”, is Maassen zichtbaar opgelucht in gesprek met de NOS. Vingegaard zal morgen in Parijs worden gehuldigd als eindwinnaar van de Tour de France 2022. Tadej Pogačar en Geraint Thomas vergezellen hem zondag op het eindpodium.

Jumbo-Visma zal morgen niet alleen de Tourzege van Vingegaard vieren. Wout van Aert mag morgen ook het eindpodium op als winnaar van de groene puntentrui. De Belg won bovendien drie etappes. Vingegaard heeft twee ritzeges op zak en ook Christophe Laporte was succesvol namens succesformatie Jumbo-Visma.