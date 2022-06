Pooltips Tour de France 2022 – Tip #2

Video

Een Tour de France zonder pooltje is als Champs-Elysées zonder massasprint. Je team moet dan dus ook zo goed mogelijk zijn, en dat is iets waar WielerFlits je graag bij helpt. Moeilijke keuzes vragen om goede adviezen, en daarvoor hebben wij onze pooltips. Vandaag numéro deux!

Strategietip #2

In WielerFlits Ploegleider heb je te maken met een beperkt budget. Je zult daarom harde keuzes moeten maken. Ben je fan van een bepaalde renner? Blijf daarbij weg. Het loont namelijk veel meer om usual suspects in je team op te nemen. Datzelfde geldt voor het voorspellen van de etappe. Een gokje doen is leuk, maar vaak wint toch de renner die de beste vorm heeft. Wat dat betreft ontkom je er in dit WielerFlits Ploegleider-spel niet aan om Wout van Aert eerder te kiezen dan Mathieu van der Poel (beiden 14 europunten waard). De Belg gaat iedere dag strijden om het groen, Van der Poel kiest zijn ritten uit.

Welke tips neem jij mee in je Tourpool? En hoe ziet jouw selectie eruit? Laat het weten in de reacties.

